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FRANCE

OM, PSG : Luis Enrique redoute le réveil de la bête blessée

Par Wladimir DELCROS - 18 Sep 2026, 15:43
OM, PSG : Luis Enrique redoute le réveil de la bête blessée

À deux jours du Classique au Vélodrome, le PSG avance avec davantage de certitudes que l’OM. Luis Enrique refuse pourtant d’endosser le costume de favori et se méfie particulièrement de la réaction marseillaise.

Deux dynamiques radicalement opposées

Rarement l’OM et le PSG auront abordé un Classique avec des dynamiques aussi différentes. Encore en rodage, le club de la capitale vient de lancer sa saison de Ligue 1 par une victoire à Brest (1-0), quelques jours après avoir balayé le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (6-1).

La situation est autrement plus délicate à Marseille. Battus jeudi sur la pelouse de Besiktas en Ligue Europa (4-1), les Olympiens restent sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Une série qui a sérieusement entamé la confiance avant la réception du meilleur ennemi.

Ce contexte semble même refroidir une partie du public marseillais. À 48 heures du coup d’envoi, environ 4 000 places étaient encore disponibles, à des tarifs compris entre 55 et 225 euros.

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Luis Enrique refuse l’étiquette de favori

Malgré ces trajectoires opposées, Luis Enrique ne veut pas entendre parler d’un PSG favori. « Il n’y en a pas dans le foot, surtout dans un Classique », a assuré l’entraîneur parisien en conférence de presse. L’Asturien s’attend au contraire à retrouver un OM transcendé par l’enjeu et par son public.

« C’est impossible pour un joueur du PSG d’être relax avant ce match. On connaît son importance pour le club et pour les joueurs. Ils seront excités, car ce type d’environnement te donne plus de motivation », a-t-il expliqué. Selon les éléments relayés par Foot Mercato, le technicien parisien insiste surtout sur la nécessité de contrôler les émotions.

Un OM difficile à décrypter

Au-delà de la réaction d’orgueil attendue, Luis Enrique reconnaît manquer de repères sur cette équipe marseillaise profondément remaniée. L’OM a changé d’entraîneur et vu de nombreux joueurs partir, ce qui rend son plan de jeu plus difficile à anticiper.

« Il faudra être prêt, quelle que soit la formation ou le comportement sur le terrain », prévient le coach du PSG. Celui-ci veut également oublier la défaite concédée au Vélodrome en septembre 2025, la première des Parisiens en Ligue 1 face à l’OM depuis quatorze ans.

Hakimi, seule incertitude parisienne

Pour ce déplacement, Achraf Hakimi est le seul Parisien annoncé incertain. Une situation à surveiller jusqu’au dernier moment, le latéral ayant déjà connu des soucis physiques avec le PSG.

Hormis ce doute, Luis Enrique dispose d’un effectif en confiance. Mais dans un Classique où les provocations, la fierté et l’atmosphère peuvent bouleverser la logique, le double champion d’Europe sait que la dynamique du moment ne lui garantit rien.

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