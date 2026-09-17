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FRANCE

OM : Genesio amène deux petits nouveaux à Besiktas ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 10:40
Alexi Koum sous le maillot de l'OM

Pour le déplacement de l’OM à Besiktas, à l’occasion de la première journée de Ligue Europa (21h), Bruno Genesio a concocté deux surprises dans son groupe. 

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l’OM se déplace à Istanbul pour affronter Besiktas ce soir à 21h. 

Bezahaf et Koum avec le groupe de l’OM

Bruno Genesio a dévoilé son groupe pour cette première rencontre européenne de la saison. Pas de véritable surprise majeure dans la liste de l’OM, avec les cadres habituels bien présents pour ce déplacement en Turquie. 

Deux jeunes joueurs viennent toutefois s’ajouter au groupe olympien.Kelyann Bezahaf et Alexi Koum ont en effet été convoqués par Bruno Genesio pour cette rencontre face à Besiktas.

Du temps de jeu à gratter en Turquie 

Les deux jeunes joueurs n’avaient pas été appelés lors des précédentes sorties de l’OM cette saison. Leur présence constitue donc une petite nouveauté dans le groupe marseillais. Ils auront désormais l’occasion de découvrir l’ambiance d’une rencontre européenne et, pourquoi pas, de profiter de cette première expérience pour grappiller du temps de jeu.

L’OM sait donc ce qui l’attend à Besiktas pour lancer sa campagne européenne. Bruno Genesio pourra compter sur un groupe expérimenté, complété par deux jeunes pousses qui font leur apparition dans le groupe olympien.

Les 23 joueurs convoqués 

Gardiens : De Lange, Vermot, Van Neck.

Défenseurs : Aguerd, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, U. Garcia, Meïté, Weah, Bezahaf, Koum.

Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kamissoko, A. Gomes, Harit.

Attaquants : Gouiri, Maupay, K. Abdallah, Moumbagna, Mmadi, Paixao.

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