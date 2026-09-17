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FRANCE

OM : coup de tonnerre pour le retour d’Adidas, jackpot en vue pour McCourt !

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 07:00
Frank McCourt (OM)

Adidas pourrait devenir le nouvel équipementier de l’OM dès la saison 2027-28, soit un an plus tôt que prévu initialement.

L’information a été révélée cette nuit par Footy Headlines. Selon une source française citée par le média spécialisé, la possibilité de voir Adidas reprendre les maillots de l’OM dès 2027 serait actuellement à l’étude. Une hypothèse qui bouleverserait donc le calendrier initialement annoncé.

Un contrat qui pourrait faire exploser les revenus de l’OM

Le scénario connu jusqu’ici était relativement clair : Puma devait accompagner l’OM jusqu’en juin 2028, avant de laisser sa place à Adidas pour la saison 2028-2029. Cette information avait notamment été rapportée cet été en France, avec un retour de la marque aux trois bandes présenté comme acté, même si l’OM n’avait pas officiellement confirmé l’accord. Mais un an avant l’échéance, un nouveau scénario prend de l’ampleur.

D’après Footy Headlines, une rupture anticipée avec Puma pourrait permettre à Adidas de reprendre l’équipementier de l’OM dès la saison 2027-2028. Il faudrait évidemment qu’un accord soit trouvé entre les différentes parties pour avancer la transition. Et l’enjeu serait loin d’être uniquement sportif ou symbolique. Toujours d’après Footy Headlines, le futur partenariat avec Adidas pourrait représenter 40 à 50 millions d’euros par an, contre environ 20 à 25 millions d’euros annuels actuellement avec Puma. Une différence considérable qui expliquerait l’intérêt du club pour une éventuelle arrivée anticipée. Si ces montants se confirment, l’OM changerait clairement de dimension sur le plan commercial avec son équipementier. Pour le club, l’équation serait donc particulièrement intéressante : récupérer Adidas un an plus tôt tout en bénéficiant d’un contrat annoncé comme nettement supérieur financièrement.

Le retour d’une marque intimement liée à l’histoire de l’OM

Au-delà de l’aspect financier, le retour d’Adidas possède évidemment une dimension particulière à Marseille. La marque allemande a accompagné l’OM pendant plusieurs des périodes les plus marquantes de son histoire. Adidas a notamment habillé le club lors de son sacre en Ligue des champions 1993, mais aussi lors du titre de champion de France de 2010. La marque avait équipé l’OM pendant l’essentiel de la période 1974-2018, avant de céder sa place à Puma. Le retour des trois bandes possède donc déjà une forte portée symbolique. Le voir intervenir dès 2027 pourrait encore renforcer l’attente autour de cette nouvelle ère.

Le scénario est d’autant plus intéressant que Puma prépare déjà la saison 2027-2028 de l’OM. Le troisième maillot 2027-2028 fait notamment l’objet d’un projet spécifique avec la marque allemande. Une arrivée d’Adidas dès l’été 2027 nécessiterait donc de régler les modalités de cette transition en amont. Pour l’heure, rien n’indique officiellement que le changement sera avancé. Le calendrier de référence reste celui d’une fin de partenariat avec Puma en juin 2028 et d’un retour d’Adidas à partir de 2028-2029 mais la possibilité d’une arrivée dès 2027 est désormais évoquée publiquement. Une chose est certaine : à Marseille, le retour des trois bandes commence déjà à faire parler. Et si Adidas débarquait finalement dès 2027, le coup serait encore plus spectaculaire que prévu.

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