OL : Anderlecht a tendu un piège très clair aux Gones

L’OL se déplace à Anderlecht ce mercredi à 21 heures en Ligue Europa. Face à une équipe belge qui monopolise le ballon et multiplie les centres, les hommes de Paulo Fonseca devront exploiter les espaces laissés par un bloc particulièrement haut.

Anderlecht mise tout sur la possession et les ailes

Le profil d’Anderlecht ne laisse guère de place au doute. Selon l’analyse des données DataScout, les Mauves affichent un indice de 90 sur la possession et de 94 sur la résistance au pressing. Leur principale arme se situe toutefois sur les côtés, avec un volume de centres évalué à 98, contre seulement 44 pour l’OL.

À l’inverse, le jeu long est très peu utilisé par la formation belge, dont l’indice n’atteint que 17 dans ce domaine. Le plan de jeu de Vitor Bruno repose donc sur une construction courte, une circulation patiente et des débordements répétés. Un piège clairement identifié par Paulo Fonseca avant le coup d’envoi.

Une faille à exploiter pour les Lyonnais

Anderlecht presse haut, avec un indice de 80, mais laisse beaucoup d’espace derrière sa défense. Son bloc bas est évalué à seulement 13 et sa discipline à 8, soit le principal point faible de son profil. Plus verticale, l’équipe lyonnaise pourrait profiter de cette prise de risque en attaquant rapidement la profondeur.

L’OL possède également un avantage dans l’intensité et l’endurance, deux secteurs où il atteint 92. Anderlecht se situe respectivement à 69 et 78. Les Gones dominent aussi sur la verticalité (81 contre 58) et le jeu long (67 contre 17), deux données qui dessinent une opposition de styles très nette.

« On est ambitieux. Ce qu’il s’est passé les saisons passées, pour nous, c’est déjà oublié. On ne peut pas commencer à ressasser, il faut se concentrer sur le présent. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2099953341111681462

Un adversaire profondément renouvelé

Promu dans l’élite belge sous l’impulsion de son directeur sportif Antoine Sibierski, Anderlecht a profondément remanié son effectif cet été. Trente mouvements ont été enregistrés, dont dix arrivées représentant autant de nationalités. Environ 27 millions d’euros ont été investis et 65 millions récupérés, soit une balance positive de 38 millions selon Transfermarkt.

Cette reconstruction n’a pas empêché les Bruxellois de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue Europa, grâce à deux victoires 3-0 contre le FK Kairat. Leur départ en championnat reste en revanche plus mitigé. Biancone et Maamar sont actuellement les joueurs les mieux notés de l’effectif, devant Pétrot.

Fonseca face à un choix de gestion

La rencontre, diffusée sur Canal+ Foot et arbitrée par l’Espagnol De Burgos Bengoetxea, intervient alors que le technicien portugais envisage de faire tourner son équipe. Clinton Mata a néanmoins rappelé l’ambition lyonnaise avant ce rendez-vous européen. Après les remous provoqués par le déplacement à Prague, l’OL sait qu’il devra afficher davantage de maîtrise.

Résister aux centres, sortir proprement du pressing puis attaquer le dos de la défense belge : la feuille de route semble tracée. Reste aux Lyonnais à ne pas se laisser endormir par la possession des Mauves.