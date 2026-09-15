ASSE : Léo Pétrot plein pot avant de défier l’OL

Parti libre de l’ASSE il y a un an, Léo Pétrot continue de tracer sa route avec réussite. Après une belle expérience en Espagne, le défenseur formé chez les Verts s’est imposé à Anderlecht, où il est aujourd’hui le joueur le plus utilisé. Et le voilà qui s’apprête à retrouver l’OL, demain soir en Coupe d’Europe. Un rendez-vous forcément particulier pour le natif de Firminy.

Léo Pétrot laisse décidément de plus en plus de regrets dans le Forez. À l’été 2025, Kilmer Sports avait choisi de ne pas prolonger son contrat. À 28 ans, le défenseur avait alors quitté son club formateur pour rejoindre Elche. Une décision qui lui a plutôt réussi puisqu’il s’est imposé en Espagne avant de franchir un nouveau cap cet été en rejoignant Anderlecht.

En Belgique, son adaptation est même express. Pétrot s’est rapidement installé dans le onze des Mauves et il a déjà eu l’occasion de se mettre en évidence sur la scène européenne. Lors du 3e tour retour des éliminatoires de la Ligue Europa face au PAOK Salonique, l’ancien Vert avait ouvert le score lors de la victoire d’Anderlecht (3-2), contribuant largement à la qualification de son équipe.

La DH Les Sports + lui avait alors attribué la note de 7,5/10 en saluant son sens du placement mais surtout son état d’esprit : « Quel guerrier lui aussi ! » Une appréciation qui rappellera forcément des souvenirs aux supporters stéphanois. Car à défaut d’avoir toujours fait l’unanimité sur ses qualités techniques, Pétrot avait rarement déçu dans l’investissement, l’engagement et la générosité.

Pétrot est le joueur le plus utilisé à Anderlecht

Et sa montée en puissance se confirme. Ce week-end, Anderlecht s’est imposé sur la pelouse de Malines (1-0), un succès qui lui a permis de remonter à la 7e place du championnat belge. Pétrot a encore répondu présent, au point d’intégrer le onze du week-end établi par les journalistes de Walfoot.

Le média belge a notamment souligné que l’ancien Stéphanois avait « apporté de l’assurance à la défense anderlechtoise », notamment après la sortie sur blessure de Giulian Biancone. Une nouvelle prestation solide qui confirme son statut : après douze rencontres, six en championnat et six en Coupe d’Europe, Pétrot les a toutes disputées dans leur intégralité. Aucun joueur de l’effectif n’a été davantage utilisé par son entraîneur.

Une réussite qui contraste avec la situation de l’ASSE depuis son départ. Pour tourner la page Pétrot, Kilmer Sports avait notamment misé sur Ebenezer Annan. Mais le Ghanéen n’a jamais convaincu et, après une saison très décevante, il a quitté les plans stéphanois. Avec le recul, la décision de laisser partir gratuitement un joueur formé au club, fiable et attaché au maillot, apparaît donc de plus en plus discutable.

Et maintenant, l’OL…

Demain soir (21h), Pétrot aura l’occasion de faire encore grimper sa cote puisqu’Anderlecht recevra l’OL. Pour un enfant de Firminy passé de longues années à l’ASSE, difficile d’imaginer un match tout à fait comme les autres.

Le défenseur abordera en tout cas ce rendez-vous en pleine confiance, fort de son excellent début de saison et d’un statut désormais incontournable en Belgique. Et les supporters stéphanois ne demanderaient sans doute pas mieux que de le voir jouer un mauvais tour au rival lyonnais.

Pourquoi pas avec une passe décisive ? Pétrot sait déjà ce que cela représente dans un derby. En avril 2025, dans un Chaudron en fusion, c’est lui qui avait offert une passe décisive lors d’une soirée restée dans les mémoires face à l’OL. Un an et demi plus tard, sous le maillot d’Anderlecht, le Stéphanois de cœur aura l’occasion de remettre ça. Et de rappeler encore un peu plus à Kilmer Sports qu’il n’était peut-être pas nécessaire d’aller chercher ailleurs ce que l’ASSE avait déjà sous la main.