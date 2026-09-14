Après avoir parlé en bien de l’OM le mois dernier, l’ancien entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a tout le respect du monde pour l’ASSE.

Antoine Kombouaré était de passage dans la Loire ce week-end. Après avoir encensé l’OM ces derniers temps, l’ancien entraîneur du FC Nantes a participé à un tournoi de golf organisé dans la région et a eu l’occasion de retrouver plusieurs figures emblématiques de l’histoire de l’ASSE.

Kombouaré n’oublie pas l’épopée de 1976

Un moment forcément particulier pour le technicien, qui a grandi en Nouvelle-Calédonie en suivant les exploits des Verts à la télévision. Et son message pour le club stéphanois est particulièrement clair.Impossible pour Antoine Kombouaré de parler de l’ASSE sans évoquer la mythique équipe des années 1970. L’ancien entraîneur du FC Nantes a notamment rendu hommage aux joueurs qui ont marqué l’histoire du club et à l’épopée européenne de 1976.

Pour lui, ces anciens Verts ont également représenté une véritable source d’inspiration lorsqu’il était joueur. « Les anciens Verts, je tiens à leur dire merci, car je me suis inspiré de leur carrière. C’est un immense plaisir de se retrouver avec eux », a-t-il indiqué dans Le Progrès. Un hommage particulièrement sincère : Kombouaré a expliqué qu’il regardait les Stéphanois depuis la Nouvelle-Calédonie, bien avant de devenir lui-même une figure du football français.

« L’ASSE, un club mythique qui mérite la Ligue 1 »

Mais l’ancien entraîneur du FC Nantes ne s’est pas contenté de regarder vers le passé. Il a également glissé un mot pour l’ASSE actuelle, qui évolue désormais en Ligue 2 après sa relégation. Son avis est sans ambiguïté. Pour Antoine Kombouaré, Saint-Étienne « est un club mythique qui mérite de retrouver la Ligue 1 ». Une déclaration qui devrait forcément faire plaisir aux supporters stéphanois. Car au-delà des résultats actuels, l’ancien technicien nantais considère que le poids historique de l’ASSE justifie de revoir le club dans l’élite du football français.

Ce tournoi de golf a également permis à Kombouaré de partager un moment avec plusieurs anciens joueurs. Parmi eux figurait Laurent Blanc, autre immense nom du football français. « J’ai fait équipe avec Laurent Blanc et des amis à nous », a raconté Kombouaré. L’occasion de laisser de côté la pression du football professionnel et de simplement profiter d’un moment entre anciens. « C’est l’occasion de parler de nos familles, de nos enfants et de notre santé. On prend des nouvelles des copains et de ce qui reste de nos carrières et de nos souvenirs ensemble. » Un discours qui illustre parfaitement l’état d’esprit de cette réunion.