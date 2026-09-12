Dunkerque – ASSE (2-1) : première défaite pour les Verts, les tops et flops

L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 2 ce samedi soir à Dunkerque (2-1), malgré l’ouverture du score d’Augustine Boakye.

Les Verts ont longtemps cru pouvoir repartir du Stade Marcel-Tribut avec au moins un point. Mais après avoir ouvert le score par Augustine Boakye (43e), l’ASSE a complètement subi au retour des vestiaires. Dunkerque a renversé la rencontre grâce à deux superbes réalisations de Khalil Ayari (52e) puis Souleymane Keita (58e).

La fin de match aurait pourtant pu changer le scénario. Zuriko Davitashvili, puis Maxime Bernauer, se sont heurtés à un excellent Moha Ramos, avant que Boakye ne trouve la barre transversale dans le temps additionnel. L’ASSE s’incline finalement 2-1 et abandonne ses premiers points de la saison.

Les tops

Boakye, encore décisif

Déjà buteur contre Montpellier, Augustine Boakye a confirmé sa bonne forme. Très efficace dans son face-à-face avec Ramos pour ouvrir le score, le Ghanéen aurait même pu inscrire un doublé sans cette frappe magnifique venue mourir sur la barre à la 92e minute.

Davitashvili, toujours dangereux

Zuriko Davitashvili a encore été l’un des principaux animateurs offensifs de l’ASSE. C’est lui qui sert Boakye sur l’ouverture du score et il aurait pu être récompensé en seconde période, mais Ramos a repoussé ses tentatives.

Ramos, bourreau des Verts

Difficile de ne pas citer le gardien dunkerquois. Moha Ramos a multiplié les arrêts importants, notamment face à Davitashvili et Bernauer. Sans lui, Dunkerque aurait probablement vécu une fin de match beaucoup plus compliquée.

Les flops stéphanois

Une seconde période très inquiétante

Après une première période plutôt maîtrisée, l’ASSE a totalement perdu le fil après la pause. Les hommes d’Ian Cathro ont laissé Dunkerque revenir dans le match puis prendre l’avantage en quelques minutes.

Une défense sous pression

Sur les deux buts, les Verts ont montré trop de passivité. Keita a notamment pris le dessus sur Le Cardinal avant de placer une frappe imparable dans la lucarne, quelques minutes après le bijou d’Ayari.

Larsonneur pas impérial

Déjà au centre d’une polémique en première période après une sortie de la main à la limite de sa surface, Gautier Larsonneur n’a rien pu faire sur les deux frappes, mais n’a pas non plus rassuré une défense stéphanoise mise en difficulté.

Une première défaite qui doit servir de leçon

L’ASSE quitte donc Dunkerque avec une défaite frustrante, mais aussi avec plusieurs enseignements. Les Verts ont montré leur capacité à se créer des occasions et à revenir dans un match, mais leur passage à vide après la pause leur a coûté cher.

Avec cette défaite 2-1 à Dunkerque, Saint-Étienne devra rapidement réagir pour conserver ses ambitions dans cette saison de Ligue 2.