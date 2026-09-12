PSG Mercato : Paris pourrait récupérer un petit jackpot totalement inattendu

Le milieu de la Fiorentina Cher Ndour attire Liverpool et Aston Villa, une piste qui pourrait aussi rapporter très gros au PSG grâce à une clause de 50 % à la revente.

Cher Ndour pourrait rapidement devenir l’un des joueurs à suivre sur le marché des transferts. D’après les dernières informations rapportées par CaughtOffside, Liverpool et Aston Villa surveillent de près le milieu de terrain de la Fiorentina, sans toutefois avoir formulé d’offre officielle à ce stade.

À 22 ans, l’international italien Espoirs est actuellement estimé entre 30 et 35 millions d’euros par la Fiorentina. Le club italien aurait déjà repoussé de premières approches lors du dernier mercato estival et ne semble donc pas disposé à brader son joueur.

Le PSG pourrait toucher le jackpot avec Ndour

Cette éventuelle vente intéresse particulièrement le PSG. Parti définitivement du PSG pour rejoindre la Fiorentina en février 2025, Cher Ndour avait été transféré pour environ 5 millions d’euros, avec une clause particulièrement intéressante pour le club parisien : 50 % sur une future revente.

Concrètement, si la Fiorentina venait à céder Ndour pour 30 millions d’euros, le PSG pourrait récupérer environ 15 millions d’euros grâce à cette clause. Avec une vente à 35 millions, la part parisienne grimperait à 17,5 millions d’euros, hors éventuelles modalités précises prévues dans l’accord.

Une opération particulièrement intéressante pour le PSG, qui avait recruté Ndour librement en provenance de Benfica en 2023 avant de le céder à la Fiorentina deux ans plus tard.

Liverpool et Aston Villa à l’affût

Pour l’heure, Liverpool et Aston Villa en sont seulement au stade de l’observation et de l’analyse. Aucun des deux clubs n’aurait transmis d’offre formelle.

Mais si l’intérêt anglais venait à se concrétiser, la Fiorentina pourrait disposer d’un argument supplémentaire pour faire monter les enchères. Et plus le prix du transfert grimpera, plus le PSG bénéficiera de sa fameuse clause de 50 %.

Après avoir quitté Paris pour seulement quelques millions d’euros, Cher Ndour pourrait donc permettre au PSG de réaliser une belle opération financière indirecte. Un nouveau dossier à surveiller attentivement dans les prochains mois.