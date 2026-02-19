Le PSG vient seulement de recevoir l’indemnité de transfert de Cher Ndour à la Fiorentina. Le club italien rencontre des difficultés financières.

Quand on possède un budget de plus de 800 M€, gonflé au possible par des sponsors qataris très généreux, on ne regarde pas forcément des sommes avoisinant les 5 M€. Mais le Paris Saint-Germain a bel et bien récupéré cette somme et il ne peut que s’en féliciter car il a certainement dû penser qu’il allait devoir attendre plusieurs années avant de la recevoir. Elle correspond à l’indemnité de transfert de Cher Ndour, parti à la Fiorentina le 3 février. Revenu d’un prêt peu fructueux au Besiktas, le milieu italo-sénégalais va poursuivre sa carrière du côté de la Viola.

La Fiorentina a réglé sa dette pour Ndour

Mais celle-ci est en grande difficulté financière. Elle est antépénultième au classement de Serie A et risque une relégation qui pourrait la faire plonger un peu plus. Son stade est en travaux, si bien que les rentrées aux guichets ne sont pas énormes. Raison pour laquelle elle n’a pas pu honorer 4,92 M€ prévus au moment du transfert de Ndour. Mais le média Sportune annonce qu’elle s’est acquittée de sa dette. Le PSG n’aura pas à porter réclamation auprès de la chambre des litiges de l’UEFA pour obtenir son dû.

Présenté comme un gros coup au moment de son arrivée en provenance du Benfica à l’été 2023, Cher Ndour n’est pas parvenu à s’imposer au PSG. Prêté successivement à Braga et au Besiktas, le milieu de 21 ans n’avait pas la carrure pour faire son trou au sein du onze de Luis Enrique. Dans l’affaire le PSG aura réussi une plus-value de 5 M€…

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League