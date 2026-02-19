Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si Ousmane Dembélé (28 ans) devrait être absent une dizaine de jours suite à sa blessure à Monaco, l’attaquant du PSG est-il en froid avec Désiré Doué ?

Mardi, à Monaco, le PSG a souffert mais a gagné (3-2). Une victoire précieuse en play-off aller de Ligue des champions. Pourtant, l’image forte de la soirée reste la sortie d’Ousmane Dembélé dès la 27e minute. Le numéro 10 parisien traînait une gêne au mollet gauche après un coup reçu à Rennes (défaite 1-3), quatre jours plus tôt. Malgré deux jours de soins et quelques signaux d’alerte à l’entraînement, le Ballon d’Or a assuré être « OK » au moment de valider sa titularisation.

Dembélé de retour dans une dizaine de jours

Déjà, le 4 novembre dernier face au Bayern Munich (1-2), le même scénario s’était produit : titularisé malgré une gêne, l’attaquant de 28 ans avait dû abandonner ses partenaires au bout de 25 minutes. Cette fois encore, l’inquiétude était réelle à chaud. Une lésion était redoutée par le champion du monde 2018. Mais le ton s’est voulu plus rassurant mercredi matin. Comme indiqué hier, Dembélé a confié se sentir beaucoup mieux. Un signe encourageant, laissant penser que l’œdème au mollet a dégonflé. Le PSG espère un scénario similaire à celui de Khvitcha Kvaratskhelia, touché à la cheville contre Newcastle United (1-1) le 28 janvier, et revenu une dizaine de jours plus tard. C’est l’objectif en interne. En revanche, sa présence au match retour face à AS Monaco, mercredi prochain au Parc des Princes, semble compromise. Prudence maximale.

Doué, réponse sur le terrain

L’autre sujet brûlant concerne Désiré Doué. Entré à la place de Dembélé à Louis II, le Golden Boy a totalement changé la physionomie du match. Percutant, libéré, décisif. Il a même célébré son premier but mains sur les oreilles. Un geste fort. Un message à Dembélé ? Rien de tout ça. Ces derniers jours, Doué était ciblé par certaines critiques. Après la défaite à Rennes, Dembélé avait fustigé des comportements individualistes sans jamais citer de nom. Certains ont voulu y voir une pique envers le jeune milieu offensif. Selon RMC Sport, la célébration visait plutôt les médias accusés d’entretenir des polémiques inutiles autour du vestiaire parisien. Le symbole est d’ailleurs limpide : Achraf Hakimi, deuxième buteur à Louis-II, a effectué un geste similaire lors de sa célébration. Un signal clair envoyé à l’extérieur le groupe est uni. Le PSG peut respirer.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League