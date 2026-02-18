Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone en temps de mercato, l’attaquant argentin Julian Alvarez (26 ans) pourrait prolonger l’aventure à l’Atlético Madrid malgré une saison en dents de scie.

La pression monte autour de Julián Álvarez à l’Atlético de Madrid. Arrivé à l’été 2024, l’international argentin de 24 ans livre une saison en dents de scie mais reste une pièce essentielle pour Diego Simeone. Malgré une période délicate à l’hiver, ses statistiques plaident en sa faveur : 12 buts, 6 passes décisives en 34 apparitions, dont 4 réalisations en Ligue des Champions. Près de 90% de titularisation et un but décisif en demi-finale aller de Coupe du Roi, Álvarez symbolise cette attaque des Colchoneros capable de frapper à tout moment. La direction madrilène l’a bien compris et souhaite afficher son ambition avec une proposition officielle de prolongation, preuve du statut à part de l’Argentin dans l’effectif.

Arsenal, le PSG, Manchester United et le Barça sur les rangs

Ce dossier anime tous les débats du mercato. Les plus grands clubs européens, échaudés par sa situation, avancent leurs pions. En Angleterre, Arsenal n’a pas hésité à formuler une offre retentissante de 120 M€, immédiatement repoussée par l’Atlético. Manchester United et Chelsea aiguisent aussi leur appétit et surveillent à l’affût la moindre ouverture. Le PSG est aussi sur les rangs mais la tentation la plus concrète mène au FC Barcelone, club de cœur de l’attaquant et cible privilégiée selon les échos du vestiaire. Les dernières tentatives blaugranas butent toutefois sur les exigences des Colchoneros, comme l’ont révélé les récentes difficultés du FC Barcelone pour recruter Julian Alvarez. Les négociations s’annoncent électriques de part et d’autre des Pyrénées.

Prolongation proposée et avenir contractuel d’Álvarez

Sous contrat jusqu’en 2030, Julián Álvarez dispose d’une longueur d’avance rare à ce niveau. Selon Mundo Deportivo, son salaire et sa clause risquent d’être revus à la hausse si l’Atlético veut le blinder face à la concurrence. Les 49 sélections avec l’Argentine et une valeur estimée à 100 M€ cet été confirment son standing. Alors que l’été s’annonce brûlant entre grandes manœuvres et offres XXL, l’offensive madrilène vise à rassurer le joueur et poser un message fort au marché. L’avenir de l’avant-centre argentin pourrait donc bien s’écrire encore sous les couleurs rojiblancas, à moins d’un nouveau rebondissement de taille dans ce feuilleton où, désormais, chaque information pèse lourd, comme détaillé dans l’offre de prolongation de contrat que prépare l’Atlético pour Julian Alvarez. Pour suivre l’évolution de la situation et les dernières indiscrétions autour de l’international argentin, les fans peuvent retrouver toutes les actualités sur son actualité en temps réel.

