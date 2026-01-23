À LA UNE DU 23 JAN 2026
[21:20]OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !
[21:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !
[20:30]Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !
[20:00]FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
[19:30]ASSE : un ancien Vert sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la CAN !
[18:46]LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !
[18:40]OM Mercato : Angers fait rebondir le feuilleton Abdelli
[18:20]ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes
[18:00]FC Nantes : deux renforts qui tombent à pic pour Kantari avant Nice
[17:30]Stade Rennais Mercato : le successeur de Jacquet identifié en Ligue 1, c’est une cible de l’OM !
FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 20:00
Recruter Julian Alvarez, l’Atlético Madrid, priorité de l’été, ne s’annonce pas simple pour le FC Barcelone…

L’Atlético Madrid voit les rumeurs de transfert se multiplier autour de Julian Alvarez. Et les Colchoneros savent que l’attaquant argentin n’a qu’un rêve : jouer pour le FC Barcelone. Le problème, c’est que même s’il n’a pas l’intention de le vendre, il doit montrer qu’il est ouvert à la négociation, histoire que le champion du monde ne se dise pas qu’il est retenu contre son gré. Alors, selon Ekrem Konur, l’Atlético a décidé de fixer un montant très élevé, qui risque de refroidir tous ses courtisans, à commencer par les Blaugranas : 200 M€ ! 200 M€, c’est moins que la clause de départ d’Alvarez (500 M€), moins que le record du monde de transferts (222 M€ pour Neymar en 2017) mais ça reste incroyablement élevé. Et surtout très loin de la valeur réelle du joueur, qui est de 100 M€.

Arsenal prêt à mettre le paquet pour souffler Alvarez au FC Barcelone

ESPN ne partage pas les informations du journaliste turc. Le média croit en effet savoir de son côté que l’Atlético est prêt à ouvrir la porte à Alvarez en cas d’offre à hauteur de 100 M€. Mais le souci pour le Barça, c’est qu’ESPN annonce un fort intérêt d’Arsenal. Et les Gunners seraient prêts à accepter les demandes de l’Atlético, leurs finances étant en meilleur état que celles du club blaugrana. A suivre…

