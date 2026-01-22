Sorti hier à l’heure de jeu contre le Slavia Prague (4-2), le milieu du FC Barcelone Pedri a passé des examens ce jeudi qui ont confirmé la nature de sa blessure et son absence pour environ un mois.

Le FC Barcelone vient de communiquer sur la blessure de Pedri : « Les examens effectués ce matin ont confirmé que Pedri souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, contractée hier lors du match contre le Slavia Prague. Son absence est estimée à un mois ». Plutôt une bonne nouvelle puisque les journalistes espagnols estimaient à quatre à cinq semaines la durée de son indisponibilité. Ce sera donc plutôt quatre, avec l’espoir qu’il se remette plus vite que prévu.

Il devrait manquer 7 matches

Cela signifie qu’il va manquer la réception d’Oviedo en championnat dimanche, celle de Copenhague pour la dernière journée du tour de Ligue de la C1 mercredi prochain, le déplacement à Elche le 31, celui à Albacete en Coupe du Roi le 3 février, la réception de Majorque le 7, le derby contre Gérone le 15 et sans doute le match à domicile contre Levante le 22. Si tout se passe bien, il devrait faire sa rentrée pour le choc au Camp Nou face à Villarreal qui est programmé le 1er mars.

Pedri ne devrait pas manquer de grosse affiche, a priori. Pendant son absence, Hansi Flick aura l’occasion de relancer Marc Casado ou Marc Bernal, à moins qu’il ne fasse monter Eric Garcia d’un cran.