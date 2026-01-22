À LA UNE DU 22 JAN 2026
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
[10:45]Real Madrid : l’incroyable aveu de Pérez sur le renvoi d’Alonso
[10:24]RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !
[09:54]Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !
[09:30]OM : un Olympien prend très cher après Liverpool
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 09:54
💬 Commenter
L'émir du Qatar assistant à la finale de la Coupe Intercontinentale.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le PSG a reculé d’un cran dans la hiérarchie des clubs engrangeant le plus d’argent, le FC Barcelone lui étant passé devant. Cela parce que son projet de nouveau stade n’avance pas…

Le célèbre cabinet d’audit Deloitte a dévoilé ce jeudi son classement des clubs de football ayant généré le plus de revenus la saison écoulée. Surprise, le PSG, 3e l’an dernier, descend à la 4e place. Le FC Barcelone lui est passé devant, redevenant le dauphin de l’incontestable leader, le Real Madrid. Au niveau des chiffres, cela donne 1,161 milliard d’euros de revenus pour la Maison Blanche, 974 M€ pour le FC Barcelone, 860 M€ pour le Bayern Munich et 837 M€ pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne gagne « que » un million par rapport à 2024-25 alors qu’il a tout gagné la saison écoulée…

Le Parc et les droits TV de la L1 plombent le PSG

Concrètement, le PSG est plombé par deux éléments : d’abord le fait que les droits TV de la Ligue 1 soient proches du néant, ce qui le handicape forcément, lui comme tous les clubs français puisque l’OM et l’OL n’apparaissent pas dans le top 20. Ensuite, il y a la question du stade. Le fait que le PSG reste au Parc des Princes dans la configuration actuelle limite forcément ses recettes aux guichets. Le rachat du Parc ou la construction d’une nouvelle enceinte lui permettrait de viser plus haut mais tout est bloqué jusqu’aux prochaines élections municipales. De quoi faire enrager le Qatar…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Mais même avec une nouvelle enceinte ou un Parc plus grand, le PSG devrait avoir du mal à rivaliser avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Car les Blaugranas génèrent déjà énormément de revenus alors qu’ils n’ont pas encore intégré un Camp Nou avec sa capacité maximale.

PSGFC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, Real Madrid