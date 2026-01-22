Le PSG a reculé d’un cran dans la hiérarchie des clubs engrangeant le plus d’argent, le FC Barcelone lui étant passé devant. Cela parce que son projet de nouveau stade n’avance pas…

Le célèbre cabinet d’audit Deloitte a dévoilé ce jeudi son classement des clubs de football ayant généré le plus de revenus la saison écoulée. Surprise, le PSG, 3e l’an dernier, descend à la 4e place. Le FC Barcelone lui est passé devant, redevenant le dauphin de l’incontestable leader, le Real Madrid. Au niveau des chiffres, cela donne 1,161 milliard d’euros de revenus pour la Maison Blanche, 974 M€ pour le FC Barcelone, 860 M€ pour le Bayern Munich et 837 M€ pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne gagne « que » un million par rapport à 2024-25 alors qu’il a tout gagné la saison écoulée…

Le Parc et les droits TV de la L1 plombent le PSG

Concrètement, le PSG est plombé par deux éléments : d’abord le fait que les droits TV de la Ligue 1 soient proches du néant, ce qui le handicape forcément, lui comme tous les clubs français puisque l’OM et l’OL n’apparaissent pas dans le top 20. Ensuite, il y a la question du stade. Le fait que le PSG reste au Parc des Princes dans la configuration actuelle limite forcément ses recettes aux guichets. Le rachat du Parc ou la construction d’une nouvelle enceinte lui permettrait de viser plus haut mais tout est bloqué jusqu’aux prochaines élections municipales. De quoi faire enrager le Qatar…

Mais même avec une nouvelle enceinte ou un Parc plus grand, le PSG devrait avoir du mal à rivaliser avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Car les Blaugranas génèrent déjà énormément de revenus alors qu’ils n’ont pas encore intégré un Camp Nou avec sa capacité maximale.