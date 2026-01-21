À LA UNE DU 21 JAN 2026
[17:46]OM Mercato : arrivé à son tour, Nwaneri flatte déjà De Zerbi
[17:34]RC Lens : les Sang et Or pas aidés par l’arbitrage, c’est prouvé
[17:13]OM : Liverpool, un cauchemar pour Greenwood
[16:50]PSG : un Parisien visé par une plainte !
[16:33]FC Barcelone : Flick prépare une grosse surprise face au Slavia
[16:14]ASSE : Reims prépare une dinguerie pour la venue des Verts
[15:58]PSG : Mbaye et Hakimi incertains pour Auxerre
[15:00]ASSE Mercato : avenir scellé et retour en force annoncé pour Stassin !
[14:18]RC Lens : très bonne nouvelle pour Sage avant l’OM
[13:53]OM Mercato : une première recrue est arrivée à Marseille !
PSG : un Parisien visé par une plainte !

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 16:50
Lucas Hernandez au milieu de ses partenaires du PSG.
Selon Paris Match, une famille colombienne accuse Lucas Hernandez et sa compagne de « traite d’êtres humains » et de « travail dissimulé ».

Lucas Hernandez ne figurait pas dans l’effectif du PSG qui s’est déplacé hier au Portugal. Et ce alors que Luis Enrique s’est plaint d’avoir un banc retreint pour affronter le Sporting (1-2). Cela a peut-être un lien avec l’information dévoilée par Paris Match cette semaine : le défenseur et sa compagne sont ciblés par une plainte d’une famille colombienne, deux parents et leurs trois enfants, qui les accusent de « traite d’être humains » et de « travail dissimulé » !

Entre 72 et 84h hebdomadaires payés au noir !

Selon les plaignants, ils auraient occupé plusieurs emplois auprès de Lucas Hernandez et Vitoria Tray entre septembre 2024 et novembre 2025 : femmes de ménage, gardien, agents de sécurité, cuisinières et nourrices. Et cela n’aurait pas été fait dans un cadre légal. La famille colombienne n’aurait pas compté ses heures, assurant travailler entre 72 et 84h par semaine, pour des revenus oscillant entre 500 et 3.000€, à chaque payés en liquide. L’avocate de la famille, maître Lola Dubois, citée par Paris Match, parle d’« une attitude qui se rapproche de l’esclavagisme moderne ».

Interrogé par le magazine, l’agent d’Hernandez, Franck Hocquemiller, assure que le défenseur du PSG et sa compagne « tombent des nues » et n’étaient pas au courant de la plainte.

