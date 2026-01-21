Rentrés de la Coupe d’Afrique des Nations mardi, Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi ne sont pas encore assurés de figurer dans le groupe du PSG qui jouera à Auxerre vendredi.

Hier mardi, alors que leurs partenaires étaient au Portugal pour préparer le match contre le Sporting (1-2) le soir même, Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi ont fait leur retour au Campus PSG. Dans un certain anonymat, donc, alors qu’en temps normal, l’ailier sénégalais aurait eu droit à une petite célébration de la part du club après son succès à la Coupe d’Afrique des Nations. Le tout sans vexer son coéquipier marocain, qui était dans le camp des vaincus lors de la finale de dimanche. Les deux joueurs se sont donc entraînés dans leur coin, en attendant que Luis Enrique et son staff reviennent du Portugal.

Ils vont d’abord passer des examens

Lorsque ce sera le cas, Le Parisien annonce que les deux joueurs passeront des examens pour savoir s’ils sont en mesure de reprendre la compétition avec le PSG ou si le mieux serait de les laisser un peu sur le banc. C’est que les organismes ont été mis à rude épreuve lors de la CAN et qu’il ne faudrait pas qu’Hakimi, par exemple, rechute de son entorse à la cheville contractée lors du choc face au Bayern (1-2) le 4 novembre après un tacle de Luis Diaz. Le latéral a fait tout ce qu’il a pu pour être présent à la CAN et il est possible qu’il y ait des conséquences.

A l’issue des examens, Luis Enrique saura s’il peut faire jouer Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi dès vendredi à l’occasion du déplacement à Auxerre ou attendre le mercredi suivant pour le choc face à Newcastle au Parc en Champions League ou plus tard encore…