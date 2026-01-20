Le PSG a largement dominé les débats, ce soir à Lisbonne, mais il s’est incliné face au Sporting (1-2). La faute à un manque de réalisme coupable…

Il y a des soirs comme ça… Opposé à une accrocheuse équipe du Sporting, qui avait battu l’OM (2-1) en début de saison, le PSG s’est procuré une quantité énorme d’occasions, a passé son temps à frapper au but et a même marqué quatre fois ! Mais en raison de fautes préalables ou de hors-jeu, l’arbitre a annulé trois de ces réalisations. Et comme cela se produit souvent quand une équipe domine autant, c’est son adversaire qui a ouvert le score, en l’occurrence l’ancien Marseillais Luis Suarez (74e). Mais loin d’être assommés, les joueurs de Luis Enrique ont repris leur marche en avant et ont logiquement égalisé par une frappe sublime de Kvrataskhelia dans la lucarne (79e). Un petit bijou qui ne retire pas le goût amer que les Parisiens peuvent avoir dans la bouche puis Suarez a frappé une deuxième fois à la dernière minute. Voici leurs notes.

Chevalier (4) : sa première intervention survient à la 73e et il décide de repousser le ballon plutôt que de le capter sur un centre venu de la droite. S’en suit un corner sur lequel Luis Suarez ouvre le score… A la 90e, il repousse mal une frappe de 20 mètres, le ballon retombe sur Suarez, qui marque de la tête… Une fois encore, il a prouvé qu’il n’était pas aussi décisif que son prédécesseur !

Zaïre-Emery (6) : il obtient le premier corner de la partie après un déboulé côté droit dont il devient coutumier (3e). Il croit ouvrir le score de la tête à la demi-heure de jeu sur un centre de Ruiz mais la VAR refuse justement son but. Vraiment plus qu’un remplaçant à ce poste de latéral droit. Presqu’une seconde nature…

Marquinhos (5) : vigilant face à Luis Suarez, il a tenté de porter le danger dans le camp adverse sur les coups de pied arrêtés, sans réussite.

Pacho (4) : comme Marquinhos, pas grand-chose à faire mais lui a moins tenté de porter le danger dans le camp du Sporting. Et puis, son équipe a quand même encaissé deux buts…

Mendes (5) : très en jambes face à son club formateur, il a multiplié les déboulés. Une belle reprise du gauche dans un angle fermé à la 13e. Son centre de la 15e pour Barcola aurait mérité meilleur sort. A la 40e, il marque mais le but est annulé pour une faute de Dembélé sur le gardien du SCP. Il repart de Lisbonne tête basse, lui qui se faisait une joie de retrouver son ancien stade.

Mayulu (4) (Kvaratskhelia, 66e) : très entreprenant en début de match, il empêche son équipe d’ouvrir le score en commettant une faute sur son adversaire au milieu de terrain, au début de l’action ayant conduit au but de Zaïre-Emery. Kvaratskhelia, qui le remplace, égalise à la 80e d’une frappe sublime du droit dans la lucarne opposée.

Vitinha (5) : comme toujours, il a contrôle le jeu et le tempo de son équipe. Lui l’ancien du FC Porto avait certainement à cœur de gagner ce soir. Mais le Sporting a tout fait pour limiter son influence et cela a plutôt bien fonctionné.

Ruiz (5) (Zabarnyi, 80e) : il tente une frappe croisée à la 5e mais elle ne surprend pas le gardien du Sporting. Passeur décisif pour Zaïre-Emery à la demi-heure mais le but est annulé pour une faute préalable. Comme Vitinha, même s’il a touché beaucoup de ballons, il a eu du mal à faire la différence face à des Portugais agressifs.

Doué (4) : un centre menaçant dès la 3e minute. Beaucoup de tentatives mais peu de réussite. Et quand il l’était, comme à la 57e sur son centre pour la tête victorieuse de Dembélé, c’est son partenaire qui est hors-jeu au départ. Il ne cadre pas une frappe du gauche quasiment à bout portant à la 68e.

Dembélé (4) : très remuant, il marque de la tête à la 57e mais est hors-jeu au moment du centre de Doué. Trois minutes plus tard, le gardien du Sporting dévie une grosse frappe du gauche de sa part. Il a beaucoup tenté mais tarde à retrouver la réussite de la saison dernière à la même époque, même si son superbe but contre Lille a pu faire penser le contraire.

Barcola (4) (Ramos, 70e) : une tête pas assez puissante pour tromper le gardien du SCP à la 15e. Comme toujours, dès qu’il y a de l’intensité et de l’agressivité en face, il peine à exister… Remplacé par Ramos, pour qui c’était un derby, lui l’ancien du Benfica. Mais l’attaquant n’a pas réussi à faire la différence, pris en tenaille par la charnière des Lions.