Ce soir, pour le compte de la 7e journée de Champions League, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée d’une pâle équipe monégasque (6-1), alors que le PSG, largement dominateur, a chuté contre le Sporting (1-2).

On craignait le pire pour l’AS Monaco, à la dérive depuis plusieurs semaines, face au Real Madrid. Car les Merengue sont eux aussi en crise et avaient besoin de frapper fort histoire de se remettre la tête à l’endroit. Et c’est ce qui s’est passé… Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui s’est excusé après son deuxième but d’avoir fait du tort à son club formateur, mais également à un but de Vinicius Jr, qui s’est réconcilié avec ses supporters, le Real Madrid s’est largement imposé (6-1). Pour son troisième match en six jours sur le banc de la Maison Blanche, Alvaro Arbeloa s’est offert un match référence.

Les Parisiens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes

Le scénario a été bien différent à Lisbonne pour le choc entre le Sporting et le PSG. Les Parisiens ont été largement dominateurs, ont inscrit trois buts, tous refusés, mais ont fini par concéder l’ouverture du score à un quart d’heure de la fin sur un but de l’ancien Marseillais Luis Suarez. Kvaratskhelia a égalisé cinq minutes plus tard d’une frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée mais Suarez, encore lui, a crucifié les Parisiens d’un coup de tête à la dernière minute. Cette défaite est vraiment cruelle pour le PSG mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même tant il a manqué d’efficacité.

Voici les autres résultats de la soirée :

Kairat Almaty 1-4 Club Bruges

Bodö/Glimt 3-1 Manchester City

FC Copenhague 1-1 Napoli

Inter Milan 1-3 Arsenal

Olympiakos 2-0 Bayer Leverkusen

Real Madrid 6-1 Monaco

Sporting Portugal 2-1 PSG

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Villarreal 1-2 Ajax Amsterdam