À LA UNE DU 21 JAN 2026
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
[23:30]FC Nantes : Kantari fait déjà débat chez les Canaris
[23:08]Sporting – PSG (2-1) : les notes de Parisiens en manque total de réussite
[22:57]Le Real Madrid atomise Monaco, le PSG frustré à Lisbonne par un ex de l’OM
[22:27]LOSC Mercato : un joueur de l’OM pour remplacer Igamane ?
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
Le Real Madrid atomise Monaco, le PSG frustré à Lisbonne par un ex de l’OM

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 22:57
💬 Commenter
La joie de Kylian Mbappé et Vinicius Jr après le 2e but du Français contre l'AS Monaco.
Ce soir, pour le compte de la 7e journée de Champions League, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée d’une pâle équipe monégasque (6-1), alors que le PSG, largement dominateur, a chuté contre le Sporting (1-2).

On craignait le pire pour l’AS Monaco, à la dérive depuis plusieurs semaines, face au Real Madrid. Car les Merengue sont eux aussi en crise et avaient besoin de frapper fort histoire de se remettre la tête à l’endroit. Et c’est ce qui s’est passé… Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui s’est excusé après son deuxième but d’avoir fait du tort à son club formateur, mais également à un but de Vinicius Jr, qui s’est réconcilié avec ses supporters, le Real Madrid s’est largement imposé (6-1). Pour son troisième match en six jours sur le banc de la Maison Blanche, Alvaro Arbeloa s’est offert un match référence.

Les Parisiens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes

Le scénario a été bien différent à Lisbonne pour le choc entre le Sporting et le PSG. Les Parisiens ont été largement dominateurs, ont inscrit trois buts, tous refusés, mais ont fini par concéder l’ouverture du score à un quart d’heure de la fin sur un but de l’ancien Marseillais Luis Suarez. Kvaratskhelia a égalisé cinq minutes plus tard d’une frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée mais Suarez, encore lui, a crucifié les Parisiens d’un coup de tête à la dernière minute. Cette défaite est vraiment cruelle pour le PSG mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même tant il a manqué d’efficacité.

Voici les autres résultats de la soirée :
Kairat Almaty 1-4 Club Bruges
Bodö/Glimt 3-1 Manchester City
FC Copenhague 1-1 Napoli
Inter Milan 1-3 Arsenal
Olympiakos 2-0 Bayer Leverkusen
Real Madrid 6-1 Monaco
Sporting Portugal 2-1 PSG
Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
Villarreal 1-2 Ajax Amsterdam

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

