Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Interrogé sur les négociations avec Ousmane Dembélé concernant une prolongation, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a botté en touche mais rappelé que le plus important était le club…

Des informations très contradictoires circulent concernant Ousmane Dembélé. Certaines assurent que les négociations pour une prolongation de contrat auraient déjà débuté mais que les positions des deux parties seraient très éloignées. D’autres qu’elles ne commenceront qu’en février. La dernière rumeur en date prétend que le PSG a proposé au Ballon d’Or 2025 une augmentation qui porterait son salaire à 30 M€ annuels plus des bonus basés sur les performances. Ce qui est devenu la norme à Paris depuis le départ de Kylian Mbappé et la fin de la politique des vedettes. L’attaquant, lui, réclamerait 50 M€…

« L’équipe et le club sont les plus importants »

Le mieux pour démêlé le vrai du faux est encore de demander aux principaux intéressés. Canal+ l’a fait ce soir en interrogeant Nasser al-Khelaïfi. Sans surprise, le président du PSG a utilisé la langue de bois mais il a rappelé que le plus important était le club… « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L’équipe et le club sont les plus importants. Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas mais c’est une magnifique personne. » Une façon de dire que Dembélé doit rentrer dans le moule, sinon…

Rien ne presse dans cette histoire car Ousmane Dembélé est encore lié au PSG jusqu’en 2028. Ce qui laisse au club de la capitale encore une saison pleine avant de prendre une décision radicale avec sa star, moteur de l’équipe la saison passée.