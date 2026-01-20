Le nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a assuré que son milieu Enzo Fernandez n’était pas du tout sur le départ. Le milieu argentin est courtisé par le PSG et le Real Madrid.

Hier, nous avons relayé l’information venue d’Angleterre annonçant un départ prochain d’Enzo Fernandez. Recruté en janvier 2023 par Chelsea, le milieu argentin vivrait mal les perturbations permanentes qui secouent les Blues et qui ont abouti au départ d’Enzo Maresca. L’Italien a depuis été remplacé par l’ancien entraîneur de Strasbourg Liam Rosenior, avec qui le courant ne passerait pas très bien. Rouage essentiel de Chelsea, dont il est le capitaine, Fernandez veut plus. Et cela n’aurait pas échappé au PSG ainsi qu’au Real Madrid, tous deux désireux de le recruter l’été prochain.

« Une relation gagnante à court et à long terme »

Interrogé ce mardi en conférence de presse sur cette possibilité de voir partir l’un de ses meilleurs joueurs, Liam Rosenior s’est montré catégorique : « Cela ne signifie rien pour moi. Quand on est un joueur de classe mondiale, il y a toujours des spéculations qu’on ne peut pas contrôler. C’est un joueur de Chelsea. Il est très important pour moi. Je pense que nous allons avoir une très bonne relation et, j’espère, une relation gagnante à court et à long terme ». Rosenior n’a pas cherché à nier certaines tensions avec son joueur mais il compte visiblement dessus.

La presse anglaise assurait que le Real Madrid comme le PSG étaient prêts à mettre plus de 100 M€ pour recruter le champion du monde. L’intérêt merengue est une évidence, tant les faiblesses au milieu éclatent au grand jour cette saison. Mais visiblement, ce sera dur de convaincre Chelsea de lâcher son joueur…