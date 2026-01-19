Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le PSG pourrait frapper encore fort sur ce mercato hivernal, le plan du club est d’abord de sécuriser l’avenir de certains de ses joueurs actuels.

Dans un contexte où les rumeurs vont bon train et où chaque mouvement est scruté au mercato, le PSG avance prudemment. Le message est clair : l’hiver n’est pas uniquement synonyme d’achats, mais aussi de consolidation. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale prévoit d’officialiser plusieurs prolongations entre février et mars, à l’image de la stratégie adoptée l’an dernier. Et la liste des joueurs concernés est loin d’être anecdotique.

Quatre joueurs incontournables dans les plans du PSG

Le PSG n’a pas l’intention de laisser filer certains éléments qui font partie intégrante du projet sportif. PSG Inside Actus précise : « Le PSG prévoit d’officialiser plusieurs prolongations entre février et mars, comme l’an dernier. Aucune inquiétude pour Fabian Ruiz, Barcola, Mayulu ou encore Pacho, tous dans les plans du club. » Dans cette logique, Paris sécurise quatre profils majeurs : Fabian Ruiz : le milieu espagnol, déjà bien intégré, est un pilier du milieu de terrain et un élément indispensable pour la circulation de balle et la stabilité du jeu.

Bradley Barcola : la pépite du PSG, toujours suivie de près, fait partie des priorités du club, qui veut garder ses jeunes talents et éviter une nouvelle fuite de potentiel. Sonny Mayulu : jeune attaquant prometteur, il s’inscrit dans la politique de renouvellement et de montée en puissance des jeunes issus du centre de formation. Et enfin Willian Pacho : le défenseur, solide et déjà utilisé à plusieurs reprises, est un atout pour la profondeur de l’effectif.

Un mercato hivernal qui peut encore surprendre

En officialisant ces prolongations prochainement, le PSG envoie un signal clair : le club ne veut pas se retrouver à reconstruire en urgence. Avant d’éventuellement viser de nouveaux renforts, Paris veut s’assurer que ses cadres restent bien ancrés dans le projet. Cette stratégie de sécurisation est aussi un moyen de calmer les rumeurs, de rassurer le vestiaire et de montrer que le club travaille sur le long terme.

Même si les prolongations sont la priorité, cela ne signifie pas que Paris abandonne l’idée de recruter cet hiver. Le club reste à l’affût d’opportunités, mais avec une base renforcée par ces quatre signatures. Le PSG prépare donc un mercato en deux temps : d’abord verrouiller l’avenir, puis éventuellement frapper fort si une opportunité se présente. Et dans ce schéma, l’hiver pourrait bien être plus mouvementé qu’on ne le pense.