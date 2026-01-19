À LA UNE DU 19 JAN 2026
[09:16]Revue de presse espagnole : Flick dénonce un scandale arbitral au FC Barcelone, ça bouge encore au Real Madrid ! 
[08:48]OL Mercato : Fonseca attend du renfort, un nouveau 9 sur les rangs ! 
[08:12]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Sylla (RC Strasbourg) a donné sa réponse aux Kita, une nouvelle recrue déjà à Nantes ?
[08:00]CAN 2025 – VIDEO : Regragui et Thiaw ont failli en venir aux mains
[07:45]OM, PSG, RC Lens, OL, : ils sont dans l’équipe type de la 18e journée de L1
[07:22]ASSE : un renfort totalement inédit a signé chez les Verts jusqu’en juin !
[07:00]PSG Mercato : après Dro, Paris va frapper un énorme coup de dernière minute cet hiver ! 
[06:00]ASSE : poussé à démissionner, Horneland a trouvé un allié de taille dans son vestiaire
[05:00]FC Nantes Mercato : la piste Aboukhlal définitivement enterrée à cause d’un gros coup dur ?
[23:30]FC Barcelone : le Barça piégé par la Real Sociedad, ça fait les affaires du RC Lens !
OM, PSG, RC Lens, OL, : ils sont dans l’équipe type de la 18e journée de L1

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Malang Sarr (RC Lens)
Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 18e journée de Ligue 1.

Auteur d’un but et d’une frappe sur la barre, Mason Greenwood a guidé l’OM lors de la large victoire à Angers samedi soir (5-2). L’ailier anglais évoluait au poste de meneur de jeu et a énormément dézoné. De son côté; Ousmane Dembélé a inscrit un but exceptionnel lors du succès maîtrisé du PSG face au LOSC la veille au Parc des Princes (3-0). 

Son coéquipier portugais Nuno Mendes a également étalé toute sa classe dans son couloir gauche quand Warren Zaïre-Emery est bel et bien de retour à son meilleur niveau côté droit.

Sarr, cador du RC Lens 

Que dire de Malang Sarr ? Auteur d’une nouvelle prestation très solide contre l’AJ Auxerre (1-0), le défenseur est l’un des maillons forts de Pierre Sage au RC Lens cette saison. 

Le Sang et Or a distillé une passe décisive face aux Icaunais. Enfin, si la victoire de l’OL devant le Stade Brestois ne restera pas forcément dans les annales (2-1), Abner s’est illustré abec 3 tacles réussis. Mention spéciale au TFC, qui place pas moins de trois joueurs dans cette équipe type après sa démonstration contre l’OGC Nice au Stadium (5-1).

