OM, PSG, RC Lens, OL, : ils sont dans l’équipe type de la 18e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 18e journée de Ligue 1.

Auteur d’un but et d’une frappe sur la barre, Mason Greenwood a guidé l’OM lors de la large victoire à Angers samedi soir (5-2). L’ailier anglais évoluait au poste de meneur de jeu et a énormément dézoné. De son côté; Ousmane Dembélé a inscrit un but exceptionnel lors du succès maîtrisé du PSG face au LOSC la veille au Parc des Princes (3-0).

Son coéquipier portugais Nuno Mendes a également étalé toute sa classe dans son couloir gauche quand Warren Zaïre-Emery est bel et bien de retour à son meilleur niveau côté droit.

Sarr, cador du RC Lens

Que dire de Malang Sarr ? Auteur d’une nouvelle prestation très solide contre l’AJ Auxerre (1-0), le défenseur est l’un des maillons forts de Pierre Sage au RC Lens cette saison.

Le Sang et Or a distillé une passe décisive face aux Icaunais. Enfin, si la victoire de l’OL devant le Stade Brestois ne restera pas forcément dans les annales (2-1), Abner s’est illustré abec 3 tacles réussis. Mention spéciale au TFC, qui place pas moins de trois joueurs dans cette équipe type après sa démonstration contre l’OGC Nice au Stadium (5-1).