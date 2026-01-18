À LA UNE DU 18 JAN 2026
[22:27]Real Madrid : la panenka complètement ratée de Brahim avec le Maroc en finale de la CAN
[22:11]CAN 2025 : la finale vire au fiasco, le Sénégal quitte le terrain à cause du Maroc et de Brahim (Real Madrid)
[21:56]Stade Rennais Mercato : l’avenir de Beye lié à celui de Jacquet ? Un gros ultimatum est lancé !
[21:38]Mercato : en instance de départ à Angers, Abdelli aperçu avec… un maillot de l’OM
[21:13]Real Madrid : Xabi Alonso courtisé de toutes parts, sa décision est prise !
[20:48]FC Nantes : Kantari répond aux sifflets de la Beaujoire, il a trouvé comment rallumer la flamme
[20:28]OL Mercato : un très gros coup à 10 M€ bouclé, signature imminente !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter la Real Sociedad
[20:08]OL : une compo qui entre dans l’histoire pour affronter le Stade Brestois !
[20:00]ASSE Mercato : le Stade de Reims va frapper un grand coup avant la réception des Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : en instance de départ à Angers, Abdelli aperçu avec… un maillot de l’OM

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 21:38
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le mercato hivernal est toujours une période intense pour les supporters et pour les joueurs — mais parfois ce ne sont pas les transactions officielles, mais de simples images ou gestes qui font le plus parler. Et dans le cas de Himad Abdelli, ce héros discret du milieu de terrain d’Angers, c’est bien un maillot de l’Olympique de Marseille qui ajoute une touche d’émotion à son possible transfert à la cité phocéenne.

La vidéo qui a mis le feu aux réseaux

Lors de la 3ᵉ journée de Ligue 1 face à Rennes, une séquence diffusée par la chaîne officielle du championnat, Ligue 1+, a relancé les spéculations autour d’Abdelli. On y voit l’international algérien assis en tribunes au stade Raymond-Kopa, entendant peut-être le public chauffer, lorsqu’il entrouvre furtivement son blouson pour laisser apparaître… un maillot de l’OM.

Ce geste, discret mais significatif, a fait vibrer les fans marseillais sur les réseaux sociaux et ajouté une dimension presque affective à l’intérêt que le joueur porte au club olympien.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un maillot, un symbole ?

Dans le monde du football, porter ou montrer un maillot — surtout celui d’un club convoité — n’est jamais anodin. Pour beaucoup d’observateurs, ce moment ressemble à un message clair d’Abdelli à propos de ses envies de carrière, bien loin d’être ancré à Angers pour la suite de la saison.

Ce n’est pas uniquement un maillot : c’est aussi un lien affectif entre le joueur et l’Olympique de Marseille, club mythique du championnat de France qui a souvent inspiré des générations de footballeurs. Et montrer ce maillot en pleine tribune, même brièvement, n’a pas échappé aux supporters, surtout dans un contextes de rumeurs de transfert.

Un contexte de mercato déjà brûlant

Plusieurs éléments autour de la situation d’Abdelli renforcent l’impact de cette image :

Dans ce contexte, le maillot montré en tribune n’est plus un simple tissu : il devient presque le symbole visuel de son ambition, peut-être même un clin d’œil prémonitoire à l’avenir qu’il espère vivre sous les couleurs bleu et blanc.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot