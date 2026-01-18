Mercato : en instance de départ à Angers, Abdelli aperçu avec… un maillot de l’OM

Le mercato hivernal est toujours une période intense pour les supporters et pour les joueurs — mais parfois ce ne sont pas les transactions officielles, mais de simples images ou gestes qui font le plus parler. Et dans le cas de Himad Abdelli, ce héros discret du milieu de terrain d’Angers, c’est bien un maillot de l’Olympique de Marseille qui ajoute une touche d’émotion à son possible transfert à la cité phocéenne.

La vidéo qui a mis le feu aux réseaux

Lors de la 3ᵉ journée de Ligue 1 face à Rennes, une séquence diffusée par la chaîne officielle du championnat, Ligue 1+, a relancé les spéculations autour d’Abdelli. On y voit l’international algérien assis en tribunes au stade Raymond-Kopa, entendant peut-être le public chauffer, lorsqu’il entrouvre furtivement son blouson pour laisser apparaître… un maillot de l’OM.

Ce geste, discret mais significatif, a fait vibrer les fans marseillais sur les réseaux sociaux et ajouté une dimension presque affective à l’intérêt que le joueur porte au club olympien.

Un maillot, un symbole ?

Dans le monde du football, porter ou montrer un maillot — surtout celui d’un club convoité — n’est jamais anodin. Pour beaucoup d’observateurs, ce moment ressemble à un message clair d’Abdelli à propos de ses envies de carrière, bien loin d’être ancré à Angers pour la suite de la saison.

Ce n’est pas uniquement un maillot : c’est aussi un lien affectif entre le joueur et l’Olympique de Marseille, club mythique du championnat de France qui a souvent inspiré des générations de footballeurs. Et montrer ce maillot en pleine tribune, même brièvement, n’a pas échappé aux supporters, surtout dans un contextes de rumeurs de transfert.

Un contexte de mercato déjà brûlant

Plusieurs éléments autour de la situation d’Abdelli renforcent l’impact de cette image :

ce samedi soir (2-5), en pleine période de négociations, ce qui suggère que les deux clubs discutent sérieusement. Abdelli serait déjà d’accord sur un contrat avec Marseille, et c’est surtout l’écart entre l’offre marseillaise et la demande d’Angers qui bloque la finalisation de l’opération.

Dans ce contexte, le maillot montré en tribune n’est plus un simple tissu : il devient presque le symbole visuel de son ambition, peut-être même un clin d’œil prémonitoire à l’avenir qu’il espère vivre sous les couleurs bleu et blanc.