OM Mercato : Angers pose ses conditions pour le transfert d’Abdelli

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 07:00
Angers a déjà répondu à la première offre de l’OM pour Himad Abdelli. Que le SCO n’entend pas lâcher si facilement.

Selon L’Équipe, l’OM a déposé sur la table une proposition ferme de 2 M€ pour Himad Abdelli, auxquels s’ajoutent des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. Derrière les chiffres, une ambition claire : aller vite. L’OM sait que la concurrence guette et que la cote du joueur algérien grimpe en flèche après sa première partie de saison solide (13 matches, 2 buts). Selon Moahemed Toubache-Ter, le SCO a décliné illico la proposition de l’OM, et RMC révèle les attentes du club angevin.

Angers veut 4 M€ pour Abdelli et apprécie Maupay

« Angers veut 4 M€s pour libérer Himad Abdelli de ses 6 derniers mois de contrat. L’OM a formulé une première offre de 2M€ + bonus », croit savoir le média, qui ajoute que

l’international algérien et l’OM sont déjà d’accord sur la base d’un contrat de 5 ans. Et que le SCO apprécie le profil de Neal Maupay, pour lequel une arrivée en Anjou semble toutefois difficilement envisageable vu son salaire. La balle est donc de nouveau dans le camp de l’OM.

Ce transfert va bien au-delà d’un simple mouvement de joueur. Pour Himad Abdelli, rejoindre Marseille, c’est toucher au but d’un rêve cultivé depuis des années. L’international algérien de 26 ans veut plus que jamais franchir ce cap (8 sélections, participation à la CAN, valeur en nette hausse). Son entourage et l’état-major olympien espèrent un happy end dès ce week-end.

