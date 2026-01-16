À LA UNE DU 16 JAN 2026
[23:52]ASSE Mercato : une recrue du FC Nantes a fait la misère à Ruffier 
[23:22]OM : deux des cinq incertains vers un forfait contre Angers !
[22:53]PSG – LOSC : un grand Dembélé relance Paris, les notes du match
[22:21]Stade Rennais, PSG, Real Madrid Mercato : Rennes a fixé le prix de Jacquet !
[21:47]OM Mercato : la réponse d’Angers à la première offre pour Abdelli est connue !
[21:20]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:55]Un ancien de l’OM et Lorient enfoncent Monaco avant le Real Madrid
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : la réponse d’Angers à la première offre pour Abdelli est connue !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 21:47
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le SCO d’Angers aurait répondu à la négative à la première offre de l’OM pour Himad Abdelli.

Comme révélé ce jeudi par L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait formulé une première offre au SCO d’Angers pour recruter Himad Abdelli, après être parvenu à un accord avec le milieu de terrain algérien sur les bases d’un. contrat de cinq ans. Les dirigeants marseillais auraient proposé 2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente.

Offre rejetée par le SCO !

Toujours d’après L’Équipe, Angers aurait refusé cette première proposition olympienne, mais les deux clubs auraient poursuivi leurs échanges ce vendredi et devraient échanger en visu ce samedi en marge du match entre le SCO et l’OM. Pour rappel, le club angevin attendrait 5 millions d’euros pour accepter de se séparer d’Himad Abdelli dès cet hiver.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

De son côté, le joueur n’a pas été convoqué par Alexandre Dujeux pour cette rencontre et n’affrontera donc pas sa possible future équipe ce week-end.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot