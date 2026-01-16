OM Mercato : la réponse d’Angers à la première offre pour Abdelli est connue !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le SCO d’Angers aurait répondu à la négative à la première offre de l’OM pour Himad Abdelli.

Comme révélé ce jeudi par L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait formulé une première offre au SCO d’Angers pour recruter Himad Abdelli, après être parvenu à un accord avec le milieu de terrain algérien sur les bases d’un. contrat de cinq ans. Les dirigeants marseillais auraient proposé 2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente.

Offre rejetée par le SCO !

Toujours d’après L’Équipe, Angers aurait refusé cette première proposition olympienne, mais les deux clubs auraient poursuivi leurs échanges ce vendredi et devraient échanger en visu ce samedi en marge du match entre le SCO et l’OM. Pour rappel, le club angevin attendrait 5 millions d’euros pour accepter de se séparer d’Himad Abdelli dès cet hiver.

De son côté, le joueur n’a pas été convoqué par Alexandre Dujeux pour cette rencontre et n’affrontera donc pas sa possible future équipe ce week-end.