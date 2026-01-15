OM Mercato : une offre est partie pour Abdelli, un Marseillais en contrepartie ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’OM n’attend pas. Marseille frappe fort en lançant une première offensive concrète sur Himad Abdelli, le milieu offensif d’Angers, avec une offre qui fait déjà trembler le marché. Le deal s’accélère, les négociations démarrent et le joueur, qui rêve ouvertement de fouler la pelouse du Vélodrome, n’a jamais semblé aussi proche de clore ce feuilleton. Les supporters marseillais sont en ébullition à l’approche d’un week-end qui s’annonce décisif, alors que les deux clubs s’apprêtent à s’affronter en Ligue 1.

Les détails de l’offre marseillaise

Selon L’Équipe, Marseille a déposé sur la table une proposition ferme de 2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. Un montage intelligent, taillé sur mesure pour séduire Angers, dont Abdelli arrive en fin de contrat cet été.

Derrière les chiffres, une ambition claire : aller vite. L’OM sait que la concurrence guette et que la cote du joueur algérien grimpe en flèche après sa saison solide (13 matches, 2 buts), sa valeur marchande dépassant désormais 3,5 millions d’euros. La balle est dans le camp du SCO, attendu sur sa réponse dans les prochaines heures. Le directeur sportif angevin, Laurent Boissier, a tout de même refroidi les ardeurs marseillaises ces dernières heures pour Abdelli.

Abdelli, un rêve de Provence partagé

Ce transfert va bien au-delà d’un simple mouvement de joueur. Pour Himad Abdelli, rejoindre Marseille, c’est toucher au but d’un rêve cultivé depuis des années. Accord acquis avec l’OM pour un contrat de cinq ans : l’international algérien de 26 ans veut plus que jamais franchir ce cap (8 sélections, participation à la CAN, valeur en nette hausse).

Le timing ne doit rien au hasard. Abdelli, en fin de cycle avec Angers après une progression express (Le Havre, puis Angers depuis 2022), s’apprête à vivre une bascule majeure de sa carrière. Son entourage et l’état-major olympien espèrent maintenant un happy end tonitruant dès ce week-end.

Un mercato olympien déjà sous pression

Marseille vit, une fois encore, l’un de ces mercatos électriques dont le club a le secret. L’arrivée annoncée d’Abdelli s’inscrit dans un chantier global, marqué par l’urgence de renforcer la créativité du milieu. Le contexte s’est encore électrisé à l’approche du match face à Angers, samedi soir.

La rapidité avec laquelle l’OM souhaite finaliser ce dossier traduit l’état de tension palpable autour de la direction. Les supporters attendent un signal fort, guettent le déblocage, espèrent une présentation rapide du nouveau venu. L’incertitude monte aussi concernant le sort de plusieurs attaquants, alors que le club continue d’explorer des pistes offensives.

Quid de Neal Maupay ? Discussions en parallèle

Les discussions n’épargnent pas non plus le secteur offensif. Les directions de l’OM et d’Angers, en contacts réguliers, ont effleuré l’idée d’un prêt pour Neal Maupay, l’attaquant de 29 ans, listé sur le marché et en manque criant de temps de jeu cette saison (1 seule minute de jeu, aucun but).

La situation de Maupay fait couler beaucoup d’encre. Si l’idée d’une arrivée au FC Nantes est évoquée, de nouveaux intérêts émergeant côté espagnol compliquent le dossier, comme le détaille l’actualité du mercato de l’OM autour des alternatives entre Nantes et d’autres prétendants.

Le prochain coup de fil entre les dirigeants, et peut-être le coup de sifflet du prochain match, pourraient bien faire basculer la suite du mercato olympien.