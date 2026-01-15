OM Mercato : gros coup de froid pour Abdelli… mais un détail relance tout !

À deux jours de la réception de l’OM en Ligue 1, Angers SCO vit une séquence mercato sous haute tension. Dans les coulisses, le directeur sportif Laurent Boissier joue la transparence : il ne cédera pas Himad Abdelli, convoité par Marseille, au détriment des intérêts du club. Une fermeté assumée, révélatrice d’un équilibre fragile entre ambitions sportives, contraintes financières sévères et désirs individuels. Plongée au cœur d’un dossier brûlant, qui façonne les contours du projet angevin.

Abdelli-OM : pourquoi la porte reste fermée pour l’instant

L’intérêt affiché de l’Olympique de Marseille pour Himad Abdelli a surpris jusqu’au sein du vestiaire angevin. Mais la réalité est implacable : à l’heure d’aborder la réception de l’OM, le SCO a retrouvé ses internationaux après la CAN et procède à une revue d’effectif stratégique. En coulisse, la convoitise marseillaise sur Abdelli, milieu offensif de 26 ans sous contrat jusqu’en 2026, n’a rien d’un simple bruit de couloir. S’il assume sans détour son envie de rejoindre la Canebière, son avenir est pour l’instant gelé. La raison est claire : « Les conditions ne sont pas réunies », tranche Laurent Boissier pour RMC Sport. Pour Angers, il n’est pas question de vendre à n’importe quel prix, même face à la pression d’un grand club de Ligue 1.

Mercato sous tension : Angers face à l’équation budgétaire

Le contexte financier d’Angers a radicalement changé. Avec un budget de 24 millions d’euros mais seulement 12 millions de recettes, le club doit combler l’écart en vendant ses meilleurs éléments. La chute des droits TV en France a tendu la situation : « Depuis les problèmes de droits télé, on est passé de 20 millions d’euros ou 21 millions d’euros à maintenant 1, 2 ou 3 millions d’euros. Donc, il manque 17 et 17, il faut aller les prendre. Et les prendre, c’est la vente de joueurs », analyse Boissier. Ainsi, la vente de joueurs s’impose comme la clé de voûte de la survie angevine. Sidiki Chérif, avant-centre de 19 ans suivi de près par Crystal Palace, est lui aussi sur la liste des joueurs sollicités. Mais face à l’agitation habituelle du marché autour des valeurs montantes, le SCO s’accroche à une exigence : renforcer l’institution avant tout, même si la tentation d’une grosse vente existe.

Laurent Boissier veut protéger son club

Laurent Boissier ne fuit pas ses responsabilités. Son discours est presque tranchant, mais toujours lucide sur le métier :

« De toute façon, dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d’accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c’est un super truc. Et s’il n’y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire. »

Au club, la consigne est expliquée avec franchise à Abdelli comme à ses courtisans : Angers ne lâchera son milieu offensif que dans des conditions respectueuses de ses intérêts. La priorité reste la pérennité du SCO, même si cela signifie résister aux envies de départ.

Abdelli et son avenir : entre rêve olympien et exigence angevine

Il n’y a pas de secret : Himad Abdelli ambitionne de franchir un cap et rêve ouvertement de signer à l’OM. Sa trajectoire plaide en sa faveur : arrivé du Havre, international algérien (8 sélections), auteur de 2 buts en 13 matches cette saison, il a vu sa valeur bondir à 3,5 millions d’euros — une progression qui attire les regards. Mais Angers temporise : pas question d’écorner le projet sportif sur un coup de cœur olympien.

Boissier garde la porte entrouverte, mais sans brader le joyau du milieu de terrain : « S’ils (l’OM) font les choses comme il faut, oui, elles seront réunies. S’ils ne le font pas, je garderai mon joueur.Je serai très content aussi. Mais je sais que son désir à lui le plus fou, c’est d’aller là-bas. Il faut aussi respecter à un moment donné certaines choses, du moment que ce n’est pas à notre détriment. » Un message qui sonne comme une leçon de gestion, dans un football français où beaucoup jouent leur survie chaque été.

Abdelli absent face à l’OM, le détail qui relance tout ?

L’objectif, inlassablement répété par Laurent Boissier, dépasse les intérêts individuels : « Donc à un moment donné, si on veut continuer à exister en Ligue 1, si le club veut continuer à perdurer et à grandir, il faut passer par là ». Quid des prochaines semaines ? Tout dépendra du sérieux des offres déposées et de la capacité du SCO à imposer son tempo. En somme, Angers avance sur la ligne de crête : tenir bon face aux convoitises, sans oublier que chaque mercato écrit un peu plus l’histoire du club en Ligue 1.

En attendant, Alexandre Dujeux, présent en conférence de presse ce jeudi, a laissé entendre qu’Abdelli pourrait ne pas figurer dans le groupe contre l’OM : « Ce n’est pas évident du tout, on en a discuté ensemble. C’est un cas très particulier. On verra ce qui se passe d’ici le match ». Une absence dans le groupe serait une double bonne nouvelle pour l’OM : Angers se présentera sans son maître à jouer, et cela pourrait donc accélérer les discussions pour faire venir le joueur de 26 ans rapidement. Affaire à suivre…