OM, OL Mercato : un coup de fil a tout changé pour Abdelli ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 15:30
💬 Commenter
Himad Abdelli
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Longtemps annoncé plus proche de l’OL, Himad Abdelli (Angers, 26 ans) pourrait finalement prendre la direction de l’OM. Et tout aurait changé à cause d’un simple appel téléphonique. 

Le dossier s’est retourné en quelques minutes. Alors que l’OL semblait tenir la corde dans le dossier Himad Abdelli, la tendance se serait brutalement inversée. Selon Mohamed Toubache-Ter, un coup de téléphone de Roberto De Zerbi a tout changé dans la tête du milieu offensif d’Angers.

De Zerbi, l’arme fatale de l’OM

À Marseille, le coach italien joue un rôle central dans le recrutement. Et dans ce dossier précis, son intervention directe aurait fait la différence. Un échange clair, un projet exposé, une vision du jeu séduisante. Résultat : Abdelli serait désormais bien plus proche de l’OM que de l’OL. Sur X, Toubache-Ter a levé le voile sur les coulisses : « Le coup de téléphone qui joue beaucoup… celui du coach à Abdelli ! Angers veut une somme qui se rapproche de 5M€. C’est une demande folle pour ma part !! » Un message limpide, qui confirme l’impact décisif de De Zerbi. Un profil qui colle parfaitement au projet marseillais.

L’OL doublé au dernier moment ?

À 26 ans, Abdelli sort de saisons pleines avec Angers. Créatif, mobile, capable de se projeter et de jouer entre les lignes, il correspond parfaitement aux exigences de Roberto De Zerbi. Un profil que l’OM juge prioritaire pour renforcer son entrejeu. Côté lyonnais, le scénario aurait de quoi laisser des regrets. Alors que l’OL avançait ses pions, l’entrée en scène personnelle de De Zerbi aurait totalement redistribué les cartes. Reste désormais la question financière. Angers réclame une somme proche de 5 millions d’euros. Un montant jugé élevé par certains observateurs, mais qui ne semble pas totalement rédhibitoire pour l’OM si le joueur a déjà fait son choix et que l’opération dégraissage avance…

