

Cruellement battu par le PSG au Trophée des Champions, l’OM a pourtant marqué les esprits. Mais au moment de féliciter ses joueurs, Medhi Benatia a aussi laissé planer un sérieux doute sur son avenir. Et ses mots résonnent fort à Marseille.

Au Koweït, l’OM est passé tout près d’un exploit face au PSG lors du Trophée des Champions (2-2, 1 tab 4). Une défaite frustrante, cruelle, mais révélatrice. Et Medhi Benatia n’a pas caché son ressenti à chaud, partagé entre fierté et immense déception. Le directeur du football marseillais a tenu à saluer la prestation de son équipe et de Roberto De Zerbi. « Je ressens beaucoup de fierté pour les joueurs et le coach. Pour moi, il n’y a pas de hasard. Tu ne fais pas ce match face au PSG si tu n’as pas une belle équipe et un grand entraîneur. »

Avant de reconnaître la supériorité parisienne : « Paris est la meilleure équipe d’Europe, on ne va pas leur enlever. » Benatia le sait, l’OM avait les armes pour faire mieux. « Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ça faisait longtemps que Chevalier n’avait pas été aussi décisif. » Des détails qui font la différence au plus haut niveau : « On aurait aussi pu être plus vicieux, plus malins à la fin, voire marquer le troisième but. »

Un match référence de l’ère De Zerbi

Au-delà du score, le contenu a marqué un tournant. « Depuis un an et demi, on a souvent eu des résultats positifs mais on n’a pas toujours vu le jeu que le coach désire. Ce soir, en termes de jeu, de prestation, on a vu une très belle équipe sur le terrain qui a toujours essayé de trouver la solution. » Mais le sentiment dominant reste brutal : « Je sors de ce match dégoûté, dépité, mais avec beaucoup d’ambitions pour la suite. » Puis vient la phrase qui fait froid dans le dos. En zone mixte, Benatia change de ton et jette un sérieux flou sur son avenir à l’OM. « À Marseille, c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. » Le climat, toujours sous tension, pèse lourd : « Regarde, après Nantes, il y avait tout à jeter. »

Benatia prépare-t-il sa succession à l’OM ?

Lucide, presque fataliste, Benatia poursuit : « Donc, pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matchs, même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, pas tout le temps critiquer, critiquer. » La conclusion sonne comme un passage de relais annoncé. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler. » L’OM a montré un visage séduisant face au PSG. Mais derrière la prestation, les mots de Benatia rappellent une vérité brutale : à Marseille, rien n’est jamais acquis, et même les hommes forts avancent sur un fil.