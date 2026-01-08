À LA UNE DU 8 JAN 2026
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 21:50
Le PSG a remporté le Trophée des champions ce jeudi en battant l’OM (2-2, 3-1 tab) au Koweit, porté par la performance de Lucas Chevalier dans les buts. L’ancien du LOSC n’a pas boudé son plaisir.

Sacré à 13 reprises dans la compétition, le PSG, vainqueur 1-0 l’an dernier contre Monaco, voulait garder son titre ce jeudi au Koweit lors du Trophée des champions, face à l’OMet il y a est parvenu in extremis. aux tirs au but (2-2, 3-1 tab). Longtemps menés suite à l’ouverture du score de Dembélé, d’un joli piqué au dessus de Rulli, les Marseillais ont poussé et buté sur un très bon Chevalier avant d’égaliser par Greenwood, sur penalty, puis de prendre l’avantage sur un csc de Pacho. Mais Ramos a arraché la séance de tirs au but en égalisant à 2-2 à la 90e+5. Et aux tirs au but, c’est Chevalier qui a fait la différence en détournant les tentatives d’O’Riley et Traoré.

Chevalier savait qu’il serait décisif

Le successeur de Donnarumma a flambé. Avec notamment son réflexe sur le coup de tête puissant de Balerdi, en tout début de rencontre, puis à bout portant devant Emerson, avant de sortir un double arrêt devant Paixao et Pavard. À l’issue du match, le portier francilien a savouré, tout en faisant preuve de retenue. « Je suis toujours modéré parce que ça n’a pas été facile pendant six mois, le match n’a pas été facile. Il faut se rendre compte, quand on prend le but du 2-1 à la 85e, on se demande s’il y a un truc qui ne va pas. Au final, l’équipe n’a pas abandonné. Et je savais que si on allait aux tirs au but, que j’allais en sortir. J’étais trop déterminé aujourd’hui pour aider l’équipe et pour gagner ce trophée. Je suis content, toujours modéré, mais content pour moi et le PSG », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+, tout sourire. Il y avait de quoi !

