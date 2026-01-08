Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’avenir de Robinio Vaz à l’OM pourrait bien bouleverser la donne du prochain mercato, lui qui n’a toujours pas prolongé son contrat. En cas de départ prématuré, cela ferait un heureux..

Après une première partie de saison convaincante (4 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions de Ligue 1), Robinio Vaz s’impose déjà comme un grand espoir. Pourtant, son futur à l’OM reste incertain : l’attaquant de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait quitter le Vélodrome dès cet hiver si une forte offre tombe sur la table. Le club marseillais espère récupérer jusqu’à 25 millions d’euros grâce à ce transfert. Dans un contexte où la gestion de la jeune génération olympienne fait débat, la situation de Vaz fait écho à la gestion de Darryl Bakola par Roberto De Zerbi à l’OM, l’autre grand talent du centre.

Un pourcentage de revente lucratif pour Sochaux

Si l’OM a déboursé seulement 200 000 € en 2024 pour s’offrir Robinio Vaz à Sochaux, un détail du contrat peut rapporter gros aux Lionceaux : la fameuse clause de plus-value à la revente. Selon La Provence, le FC Sochaux a réussi à sécuriser une part estimée à 15 %sur le futur bénéfice d’un transfert de Vaz. Concrètement, un départ à 25 M€, aujourd’hui espéré par Marseille, rapporterait près de 3,7 M€ au club formateur du Doubs. Ce mécanisme, devenu courant pour les transferts de jeunes à haut potentiel, garantit ainsi à Sochaux un retour massif sur son investissement initial, bien supérieur à la simple indemnité de formation. Un vrai levier pour les clubs formateurs dans un football porté sur la spéculation.

Quels gains pour les deux clubs en cas de transfert ?

En cas de revente fructueuse, l’OM enregistrerait une plus-value express : achat à 200 000 €, vente visée à 25 M€, soit un bond spectaculaire du capital, valorisant son choix d’avoir fait confiance très tôt à l’attaquant de Mantes-la-Jolie. S’il arrive à conclure le deal, Sochaux, de son côté, sécuriserait instantanément une somme décisive pour son développement. Cette perspective impacte aussi la stratégie marseillaise : monnayer à prix fort un jeune offensif permettrait d’investir ailleurs sur le marché. Pour les dernières estimations autour de la cotation de Robinio Vaz, découvrez l’actualité des montants du marché. Valoriser ses jeunes, sécuriser des revenus annexes à la revente : l’OM soigne son image de club formateur, tandis que Sochaux pourrait bénéficier d’un pactole inespéré avec le départ annoncé de sa pépite. Une page stratégique déterminante pour les deux clubs, à suivre jusqu’au coup de sifflet final du mercato.