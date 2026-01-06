Longtemps freiné par une blessure qui a plombé sa première partie de saison, Facundo Medina (26 ans) n’a disputé que six matchs sous le maillot de l’OM. Assez pour agiter le mercato hivernal.

De retour à la compétition fin 2025, Facundo Medina vient d’enchaîner deux rencontres à l’OM, face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France puis contre le FC Nantes en Ligue 1. Et malgré ce faible recul, son profil continue d’attiser les convoitises. À Buenos Aires, El Crack Deportivo affirme que River Plate a identifié le défenseur argentin de l’OM comme une priorité au mercato hivernal. L’idée est claire : offrir à l’ancien Lensois un rôle de cadre, du temps de jeu garanti et un projet taillé pour lui, à six mois d’une Coupe du monde que Medina espère encore disputer avec l’Albiceleste. Un argument de poids dans la réflexion du joueur.

Gallardo insiste pour Medina



L’intérêt n’a rien d’un hasard. Marcelo Gallardo, figure emblématique de River Plate, suit Medina (26 ans) depuis longtemps. « River va tenter de le recruter. Gallardo le voulait déjà à son retour à River et il va essayer de nouveau de le convaincre. En sachant que s’il a du temps de jeu et qu’il est performant, il a de grandes chances de disputer la Coupe du monde avec l’Argentine », a confié le journaliste Jonathan Riniti. Le message est limpide : River Plate veut frapper fort et jouer sur la fibre internationale et émotionnelle du défenseur polyvalent de l’OM.

L’OM face à un dilemme

Reste désormais à connaître la position de l’OM. Le club phocéen a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait se séparer de recrues arrivées quelques mois plus tôt, comme Koné, Wahi ou Brassier. Mais le cas Medina est différent. Roberto De Zerbi imagine difficilement perdre un défenseur de ce calibre sans garantie immédiate derrière. Sauf à obtenir l’assurance d’un renfort défensif de très haut niveau dans la foulée, l’OM n’a aucun intérêt sportif à ouvrir la porte. River Plate devra donc sortir le chéquier pour espérer faire vaciller Marseille. Aucune indication précise n’a encore filtré sur l’offre envisagée par le club argentin, mais elle devra être conséquente pour être prise au sérieux.