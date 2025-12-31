OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le coach de l’OM Roberto De Zerbi devrait se passer de Robinio Vaz et Darryl Bakola contre le FC Nantes.

Les dossiers Robinio Vaz et Darryl Bakola s’enlisent à l’Olympique de Marseille. Sous contrat respectivement jusqu’en juin 2028 et juin 2026, les deux joueurs ne semblent pas se diriger vers une prolongation, les négociations avec les dirigeants marseillais étant au point mort. Dans ce contexte, le club phocéen serait ouvert à un départ de ses deux jeunes dès le mercato hivernal.

Vaz et Bakola hors du groupe contre Nantes !

En parallèle, Roberto De Zerbi aurait aussi tranché. Selon les informations de La Tribune Olympienne, l’entraîneur marseillais ne devrait pas convoquer Robinio Vaz et Darryl Bakola pour la rencontre de ce dimanche (16h) face au FC Nantes, comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Un choix fort qui confirme la tendance d’un départ imminent cet hiver pour les deux joueurs.

Pour rappel, l’OM espérerait récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour l’attaquant franco-sénégalais, tandis que le milieu de terrain français serait valorisé entre 15 et 20 millions d’euros.