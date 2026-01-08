OM Mercato : Abdelli en route pour Marseille, l’OL active son plan B

Sollicité par l’OM et l’OL, Himad Abdelli, le meneur de jeu du SCO Angers, a fait son choix. Il s’est mis d’accord avec l’OM. Mais l’OL n’a pas perdu de temps et fonce sur un autre milieu de terrain.

Himad Abdelli est à la CAN avec l’Algérie mais il anime ce début de Mercato en Ligue 1. Cadre d’Angers SCO, le milieu offensif s’apprête à changer de dimension. Arrivé en juillet 2022 dans le Maine-et-Loire, il est aujourd’hui au carrefour d’un nouveau virage, libre de tout contrat en juin prochain. À 26 ans, alors qu’il dispute actuellement la CAN avec l’Algérie, Abdelli est sollicité par l’OL et l’OM et c’est vers Marseille que penche son cœur. L’OM a proposé à l’Algérien un contrat de 5 ans. Un signe fort de sa volonté de le recruter, et qui semble avoir fini de convaincre le milieu de terrain de choisir Marseille au détriment de Lyon. Libre de s’engager dès janvier, Abdelli pourrait assurer son arrivée l’été prochain, en toute gratuité. Mais Angers n’entend pas brader sa pépite. Le club angevin privilégie un départ anticipé, contre indemnité, afin de ne pas perdre son milieu pour zéro euro dans six mois. La balle est dans le camp de l’OM, qui pourrait accélérer les négociations pour sécuriser l’arrivée du joueur dès l’hiver et répondre aux attentes de Roberto De Zerbi.

L’OL se tourne vers Nartey (Brondby)

Du coup, L’Olympique Lyonnais avance ses pions sur un autre milieu de terrain et vise désormais Noah Nartey, le jeune phénomène danois de Brondby. Après l’arrivée retentissante d’Endrick, les Gones veulent réaffirmer leur ambition malgré l’œil attentif de la DNCG. L’intérêt de l’OL pour Nartey s’inscrit dans la durée. Il cible un joueur dont la marge de progression, la polyvalence et l’énergie peuvent répondre immédiatement aux exigences de la Ligue 1, tout en s’inscrivant dans une vision à moyen terme. À seulement 20 ans, Noah Nartey impressionne déjà par sa maturité et ses stats. Cette saison, il s’est imposé comme un cadre de Brondby : 25 matches toutes compétitions confondues, dont 18 titularisations, 7 buts et 3 passes décisives. En fin de contrat en juin 2027, le joueur a fermement décliné les propositions de prolongation de Brondby. Une décision qui place le club danois dans une position délicate alors que l’intérêt extérieur grandit jour après jour. L’OL a déjà tenté sa chance l’été dernier, proposant 7 M€. Offre recalée. Et l’OL devrait vite revenir à la charge sur ce Mercato, afin de prendre de vitesse la concurrence.