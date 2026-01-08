À LA UNE DU 8 JAN 2026
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
[13:36]RC Lens : Sage annonce du lourd pour le match à Sochaux en Coupe de France
[13:08]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Carrasco et Boscagli dans le viseur !
[12:41]FC Nantes Mercato : un incroyable retour de Blas (Stade Rennais) tué dans l’œuf
[12:26]Yamal (FC Barcelone) au top, Mbappé (Real Madrid) en recul, Doué (PSG) en progrès : les cotes des stars !
[12:09]OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !
[11:30]Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg
[10:39]RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre
[10:18]PSG – OM : Rulli se prend un scud du Real Madrid
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 12:09
💬 Commenter
Himad Abdelli lors du match de l'Algérie contre la Guinée Equatoriale à la CAN.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pas encore arrivé à l’OM, Himad Abdelli (SCO d’Angers) voit son manque de travail défensif déjà pointé du doigt !

Mercredi, Foot Mercato a annoncé que l’OM s’était mis d’accord avec Himad Abdelli sur un contrat de cinq ans. Il reste désormais à la direction phocéenne à se mettre d’accord avec son homologue angevine pour un transfert. Soit elles y parviennent et le milieu offensif de 26 ans débarquera en Provence dès ce mois de janvier, après avoir terminé son aventure avec l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations. Soit elles n’y parviennent pas et Abdelli arrivera à Marseille en juin prochain, à l’issue de son contrat avec le SCO. Mais alors qu’il n’a toujours pas porté le maillot blanc, une première critique a déjà surgi le concernant !

Le travail défensif et lui, ça fait deux !

Hier, dans L’After, Florent Gautreau a pointé du doigt un travail défensif proche du néant : « C’est un très bon profil pour l’OM. Il va apporter offensivement tout ce que veut De Zerbi. Mais défensivement, à Angers, les autres bossent pour lui ». Ce que montre une analyse effectuée par un compte X spécialisé dans les statistiques sur le football. Le SCO aligne en principe trois milieux (Belkebla, Mouton, Courcoul) très travailleurs, qui libèrent l’international algérien des tâches défensives. Ça ne devrait pas être la même musique à l’OM, où Mason Greenwood, par exemple, s’est bien fait secouer la saison dernière car il ne se replaçant pas…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Cette première préoccupation ne devrait toutefois pas refroidir l’OM, où son profil est très apprécié par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Et sans doute qu’Abdelli aura à cœur de faire taire les mauvaises langues sur son travail défensif quand il disputera ses premiers matches sous le maillot blanc !

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot