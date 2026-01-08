Pas encore arrivé à l’OM, Himad Abdelli (SCO d’Angers) voit son manque de travail défensif déjà pointé du doigt !

Mercredi, Foot Mercato a annoncé que l’OM s’était mis d’accord avec Himad Abdelli sur un contrat de cinq ans. Il reste désormais à la direction phocéenne à se mettre d’accord avec son homologue angevine pour un transfert. Soit elles y parviennent et le milieu offensif de 26 ans débarquera en Provence dès ce mois de janvier, après avoir terminé son aventure avec l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations. Soit elles n’y parviennent pas et Abdelli arrivera à Marseille en juin prochain, à l’issue de son contrat avec le SCO. Mais alors qu’il n’a toujours pas porté le maillot blanc, une première critique a déjà surgi le concernant !

Le travail défensif et lui, ça fait deux !

Hier, dans L’After, Florent Gautreau a pointé du doigt un travail défensif proche du néant : « C’est un très bon profil pour l’OM. Il va apporter offensivement tout ce que veut De Zerbi. Mais défensivement, à Angers, les autres bossent pour lui ». Ce que montre une analyse effectuée par un compte X spécialisé dans les statistiques sur le football. Le SCO aligne en principe trois milieux (Belkebla, Mouton, Courcoul) très travailleurs, qui libèrent l’international algérien des tâches défensives. Ça ne devrait pas être la même musique à l’OM, où Mason Greenwood, par exemple, s’est bien fait secouer la saison dernière car il ne se replaçant pas…

Cette première préoccupation ne devrait toutefois pas refroidir l’OM, où son profil est très apprécié par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Et sans doute qu’Abdelli aura à cœur de faire taire les mauvaises langues sur son travail défensif quand il disputera ses premiers matches sous le maillot blanc !