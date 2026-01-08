À LA UNE DU 8 JAN 2026
[12:09]OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !
[11:30]Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg
[10:39]RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre
[10:18]PSG – OM : Rulli se prend un scud du Real Madrid
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 09:54
Daniel Riolo sortant du palais de justice lors de son procès avec Didier Deschamps.
Via un message sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a critiqué les supporters du PSG qui jugent positive la délocalisation du Trophée des champions au Koweït.

Ce jeudi, le foot business s’offre une belle victoire aux dépens des naïfs qui regrettent le bon vieux temps où le football n’était pas une marchandise vendue à n’importe qui. La soirée débutera par un Classico PSGOM dans le Trophée des champions délocalisé au Koweït et se poursuivre avec un derby de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite… Deux affiches que les supporters français et espagnols devront suivre à la télévision puisque leurs fédérations respectives ont préféré remplir leurs caisses en les délocalisant…

« Dès que Nasser al-Khelaïfi décide, c’est génial… »

En France, tout le monde est contre ce match au Koweït, preuve en est que les deux franges d’ultras ont boycotté le déplacement. Mais il y a des récalcitrants et, à ceux-là, Daniel Riolo leur a dédié un message sur X : « Donc, contre tout et tout le monde, les PSGix pensent vraiment que c’est super de jouer ce match au Koweït ? En fait, peu importe quoi, dès que Nasser al-Khelaïfi décide, c’est génial… C’est fou, une telle soumission ! Heureusement que tous les supporters du PSG ne sont pas qsgix ! Ça ne rapporte qu’un million d’euros aux clubs ».

Derrière les propos de Daniel Riolo, on devine que la fameuse armée numérique du Qatar, qui avait fait tant de mal à Kylian Mbappé au moment de sa prolongation en 2022 et même après, continue de vanter les mérites du président du PSG en toute circonstance. Et ce même si plus personne n’est dupe concernant l’identité des gens qui se cachent derrière ces faux comptes !

