

Avec l’ouverture du mercato hivernal, le PSG s’active déjà pour renforcer sa défense. La blessure d’Achraf Hakimi a poussé Luis Enrique et Luis Campos à identifier un besoin urgent : un joueur polyvalent capable de couvrir le couloir droit et la charnière centrale, pour tourner avec Marquinhos ou Illya Zabarnyi.

Luis Enrique a ouvert la porte à un renfort au mercato. Parmi les pistes étudiées en Ligue 1, un nom ressort : Ismaël Doukouré. Le défenseur du RC Strasbourg, auteur d’une première moitié de saison honorable, correspond parfaitement aux critères du PSG. À 22 ans, le natif de Lille s’est imposé comme un élément clé de la défense alsacienne et semble prêt pour un grand saut dans sa carrière.

Doukouré, une chance au PSG ?

Top Mercato le souligne : Doukouré est un profil idéal pour Paris. Capable d’évoluer en défense centrale, en milieu défensif et même comme arrière droit – poste où il a brillé face à Brondby en qualifications de Conference League – il offre toutes les garanties pour renforcer un effectif en quête de solutions flexibles.

Évalué à 18 millions d’euros selon Transfermarkt, le défenseur français représente une recrue abordable et immédiatement opérationnelle, qui s’inscrit parfaitement dans les plans sportifs du PSG.

Un marché français favorable

Le championnat de France continue de fournir des talents adaptés aux besoins parisiens. Avec Doukouré, le PSG pourrait non seulement sécuriser sa défense pour la seconde partie de saison, mais aussi s’assurer un joueur capable de rivaliser sur plusieurs postes, tout en misant sur un potentiel de progression intéressant. Reste désormais à suivre les négociations et la volonté du RC Strasbourg de céder sa pépite. Mais une chose est sûre : Paris a trouvé chaussure à son pied, et le nom d’Ismaël Doukouré est à surveiller de très près dans ce mercato hivernal.