À LA UNE DU 5 JAN 2026
[15:30]PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?
[15:00]ASSE : Patrick Guillou fait un aveu très inquiétant sur le club 
[14:30]OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 
[13:30]PSG : le retour d’Hakimi avec le Maroc ne fait pas l’unanimité à la CAN 2025
[13:05]ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 
[13:01]FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris
[12:45]OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 15:30
💬 Commenter
Ismaël Doukouré (RC Strasbourg)
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?


Avec l’ouverture du mercato hivernal, le PSG s’active déjà pour renforcer sa défense. La blessure d’Achraf Hakimi a poussé Luis Enrique et Luis Campos à identifier un besoin urgent : un joueur polyvalent capable de couvrir le couloir droit et la charnière centrale, pour tourner avec Marquinhos ou Illya Zabarnyi.

Luis Enrique a ouvert la porte à un renfort au mercato. Parmi les pistes étudiées en Ligue 1, un nom ressort : Ismaël Doukouré. Le défenseur du RC Strasbourg, auteur d’une première moitié de saison honorable, correspond parfaitement aux critères du PSG. À 22 ans, le natif de Lille s’est imposé comme un élément clé de la défense alsacienne et semble prêt pour un grand saut dans sa carrière.

Doukouré, une chance au PSG ?

Top Mercato le souligne : Doukouré est un profil idéal pour Paris. Capable d’évoluer en défense centrale, en milieu défensif et même comme arrière droit – poste où il a brillé face à Brondby en qualifications de Conference League – il offre toutes les garanties pour renforcer un effectif en quête de solutions flexibles.
Évalué à 18 millions d’euros selon Transfermarkt, le défenseur français représente une recrue abordable et immédiatement opérationnelle, qui s’inscrit parfaitement dans les plans sportifs du PSG.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Un marché français favorable

Le championnat de France continue de fournir des talents adaptés aux besoins parisiens. Avec Doukouré, le PSG pourrait non seulement sécuriser sa défense pour la seconde partie de saison, mais aussi s’assurer un joueur capable de rivaliser sur plusieurs postes, tout en misant sur un potentiel de progression intéressant. Reste désormais à suivre les négociations et la volonté du RC Strasbourg de céder sa pépite. Mais une chose est sûre : Paris a trouvé chaussure à son pied, et le nom d’Ismaël Doukouré est à surveiller de très près dans ce mercato hivernal.

RC StrasbourgPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Strasbourg