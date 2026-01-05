Titulaire pour le derby contre le Paris FC, Illia Zabarnyi. a cristallisé les inquiétudes autour de la charnière centrale du PSG, déjà sous pression depuis son arrivée lors du mercato estival.

Attendue comme un tournant pour accélérer son adaptation, la titularisation d’illic Zabarnyi aux côtés de Willian Pacho devait apporter sang-froid et assurance au PSG. Son retour dans le onze face au Paris FC était surveillé de près. Las, dès les premiers instants, des failles préoccupantes dans son positionnement sont apparues, mettant son équipe sous menace malgré la nette domination du PSG.

Zabarnyi, ce n’est toujours pas ça !

Dans un Parc des Princes en attente de certitudes défensives, Zabarnyi s’est souvent retrouvé en difficulté à l’impact, perdant à plusieurs reprises la lecture des courses du Paris FC. Sa communication avec Pacho est restée timide, et de nombreuses hésitations ont nécessité l’intervention de son partenaire pour corriger le tir. Ce contexte pesant a semblé accentuer la fébrilité du jeune ukrainien. Le tournant est brutal à la 51e minute : sur une percée d’Alimani Gory, Zabarnyi manque son marquage, puis commet une faute dans la surface. L’arbitre désigne le point de penalty, permettant au Paris FC d’égaliser. Si certains argueront d’une décision discutable, la responsabilité défensive du joueur formé au Dynamo Kiev demeure évidente sur cette action clé. Encore une fois, l’axe central du PSG se retrouve exposé au plus mauvais moment.

Entre statistiques contrastées et nécessité de progrès

À l’heure du bilan, ses chiffres ne plaident pas en sa faveur. Malgré deux dégagements et autant de duels remportés, la prestation d’ensemble reste bancale : aucune interception, aucun tir bloqué, une récupération famélique… et ce penalty qui laisse une trace indélébile. Son impact sur le terrain contraste avec les espoirs placés en lui lors de son arrivée pour plus de 60 millions d’euros. Son rendement laisse planer le doute alors que le PSG ne cesse d’enchaîner les débats défensifs.

Le PSG sur le qui-vive face à l’OM

À l’heure de jeu, le couperet tombe : Luis Enrique le remplace par Marquinhos pour stabiliser la défense. En conférence de presse, le coach espagnol pointe un relâchement général mais s’avoue “exigeant” et attentif à la concentration de ses hommes, évitant de surprotéger son défenseur. Conscient du poids des prochains rendez-vous, le staff attend une réaction imminente de son défenseur. La place de titulaire, tout comme la confiance du vestiaire, est désormais en jeu pour Zabarnyi, contraint de relever la tête sous peine de voir la défense parisienne replonger dans les doutes. Pour l’ensemble du PSG, le choc face à l’OM suscite quelques inquiétudes tant le staff marseillais a dû remarquer la fébrilité de l’Ukrainien et misera là dessus lors du Trophée des Champions au Koweit (jeudi, 19h).