Selon la presse belge, le PSG aurait des vues sur le milieu de terrain de Genk Konstantinos Karetsas, qui évolue au même poste que Joao Neves.

Information surprenante lancée par le compte X Espoirs du Football : le PSG serait intéressé par le milieu grec Konstantinos Karetsas. Âgé de 18 ans, il évolue à Genk, avec qui il a inscrit un but et délivré huit passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Sa cote est déjà de 28 M€, lui qui a débuté chez les professionnels à 15 ans mais Onze Mondial parle d’une indemnité de 40 M€ pour inciter son club à lâcher sa pépite en janvier.

Un milieu avec un seul point faible

Le compte X publie des statistiques sur Karetsas qui montrent combien il est impressionnant à tous les niveaux. Son seul point faible réside dans son efficacité devant les buts. Mais pour le reste, que ce soit au niveau des dribbles réussies, des passes décisives, des passes vers l’avant ou des duels offensifs gagnés, il est excellent. Son profil n’est pas sans rappeler celui de Joao Neves. D’ailleurs, il évolue au même poste que le Portugais, à savoir côté droit dans un milieu à trois.

Si le PSG n’a pas prévu de faire de folie au mercato hivernal, Luis Enrique a laissé la porte ouvert à un bon coup comme a pu l’être Kvaratskhelia la saison dernière : « C’est la même chose à chaque fois, on est ouverts à toute possibilité de faire venir des joueurs qui peuvent améliorer l’effectif, mais c’est très difficile de trouver le joueur avec la qualité pour améliorer cet effectif. On est ouverts avec la direction sportive, Luis Campos, mon staff ».