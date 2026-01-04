L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait aligner son meilleur onze pour le premier derby parisien en Ligue 1 depuis quatre décennies, à une exception près…

Ce dimanche soir est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du football parisien. Pour la première fois depuis quatre décennies et la chute du Racing, il va y avoir un derby dans la capitale. Et histoire de bien en profiter, la même affiche PSG-PFC se reproduira dans dix jours en 16es de finale de la Coupe de France. Même si les deux clubs sont portés par des propriétaires richissimes, il s’agit un peu d’un choc des extrêmes puisque le PSG est champion du monde alors que le PFC est un promu en difficulté après une première partie de saison loin des attentes.

Kvaratskhelia laissé sur le banc ?

Pour autant, Luis Enrique devrait aligner son meilleur onze, selon L’Equipe. La grosse inconnue résidant dans l’identité du gardien titulaire et c’est bien Lucas Chevalier qui devrait être relancé après la blessure de Matvei Safonov. Le Russe étant absent plus longtemps que prévu, l’ancien Lillois va avoir au moins un mois et demi pour dissiper les doutes à son sujet. Ça commence ce soir. Devant lui, la défense devrait être composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Mendes. Le milieu des trois habituels suspects que sont Neves, Vitinha et Ruiz. Enfin, l’attaque de Doué, Dembélé et Barcola. Pas de Kvaratskhelia, donc, laissé sur le banc. C’est la seule petite surprise dans le onze, selon L’Equipe.

Le Parisien n’est pas du tout du même avis et voit Luis Enrique préserver de nombreux titulaires en prévision du choc contre l’OM dans le Trophée des champions jeudi prochain. Marquinhos (remplacé par Zabarnyi), Pacho (Beraldo), Mendes (Hernandez) et Ruiz (Mayulu) seraient laissés sur le banc, selon le quotidien régional. C’est l’avantage du PSG et le choix du roi pour Luis Enrique, qui peut se permettre d’aligner une équipe bis et quand même être favori du derby…