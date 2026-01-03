PSG – OM : De Zerbi critique le match au Koweït, Luis Enrique répond… et ça pique !

À l’approche du choc PSG – OM pour le Trophée des Champions, la tension ne se mesure pas qu’au terrain. L’affiche, déjà électrique, s’est encore intensifiée avec un échange médiatique savoureux entre les deux entraîneurs autour de la délocalisation du match au Koweït. Entre la critique assumée de Roberto De Zerbi et la réplique cinglante de Luis Enrique, la joute a démarré bien avant le coup d’envoi.

De Zerbi s’oppose à la tenue du Trophée au Koweït

Tout juste après la 17e journée de Ligue 1, le PSG et l’OM s’apprêtent à s’affronter bien loin de leurs bases, au Koweït. Cette délocalisation suscite un débat, et Roberto De Zerbi n’a pas hésité à afficher son désaccord en conférence de presse. Le coach de l’OM défend une vision claire : pour lui, ce trophée devrait être joué en France, devant les supporters des deux clubs.

Son propos tranche : « Mon avis reste le même, c’est le mien et ça ne veut pas dire que ce soit le plus juste : la Supercoupe de France, ou la Supercoupe d’Italie, doit se jouer dans le pays en question, devant les supporters des clubs. Mais j’irai au Koweït car c’est mon travail et on est fiers de disputer ce match. Ce n’est pas un problème par rapport au Koweït qui va nous accueillir de la meilleure façon, mais je suis contre cette idée ». Le message est limpide : la passion du football doit d’abord se vivre sur le territoire national, au plus près des fans.

La réponse « cash » de Luis Enrique en conférence de presse

Face à cette prise de position musclée, Luis Enrique n’a pas tardé à être questionné, lors de sa propre conférence de presse. Le technicien du PSG, fidèle à son style, n’a laissé aucune place au débat. Interrogé sur la sortie de son homologue, il lance simplement : « Je suis très content de jouer avec le PSG partout ». Ambiance.

Aucune polémique, aucune justification. Juste une indifférence assumée, presque imperturbable. Avec cette réponse minimaliste, l’entraîneur parisien fait bloc derrière son équipe, balayant d’un revers de main la polémique sur la localisation de l’évènement, imposant sa vision : où que joue le PSG, il jouera avec ambition et fierté.

Un duel d’attitude avant l’affiche PSG – OM

Ce face-à-face verbal entre De Zerbi et Luis Enrique donne le ton de l’affiche à venir. Entre la ferveur revendicative du coach marseillais, soucieux de l’ancrage populaire de la compétition, et le détachement de son rival parisien, on assiste à un vrai duel d’attitude, reflet du choc attendu sur la pelouse du Koweït.

À l’heure où l’enjeu sportif se double d’une rivalité sur le terrain médiatique, ce choc OM – PSG s’annonce brûlant, bien au-delà des frontières françaises. Alors, si le Trophée des Champions prend cette saison un accent exotique au Koweït, le duel d’attitude entre les entraîneurs vient intensifier la scène. La bataille des mots est lancée, la bataille du terrain s’annonce explosive.