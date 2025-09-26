FC Nantes : la Beaujoire a trouvé une nouvelle idole qui fait grand bruit 
PSG – OM : la date et le lieu du Trophée des Champions sont connus !
William Tertrin
26 septembre 2025

La LFP vient d’annoncer que la 31e édition du Trophée des Champions, opposant le PSG à l’OM, se jouera le 8 janvier 2026 au Koweït.

C’est officiel depuis quelques minutes : la LFP vient d’annoncer que la 31e édition du Trophée des Champions se jouera le jeudi 8 janvier 2026 au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City (58.000 places). Le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, affrontera l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1, pour un nouveau Classique.

C’est la troisième fois que les deux rivaux se croisent dans cette compétition, après 2010 et 2020. Organisé avec la Fédération de Football du Koweït, l’événement marquera une première pour le pays, déjà hôte de la Coupe du Golfe des Nations en 2017 et 2024. Le coup d’envoi sera donné en soirée (avec horaire encore à confirmer), et la rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+.

Le communiqué

La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït.

Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Les deux grands rivaux se retrouveront pour un nouveau Classique pour la troisième fois à l’occasion du Trophée des Champions après l’édition 2010 et celle de 2020.

Réinauguré en 2015, le Jaber Al-Ahmad International Stadium dispose d’une capacité de 58.000 places et accueille notamment les matchs de l’équipe nationale du Koweït.

Organisateur de la Coupe du Golfe des Nations en 2017 et 2024, le Koweït accueillera pour la première fois le Trophée des Champions.

La rencontre se déroulera en soirée à Koweït City à un horaire qui reste à déterminer. En France, le Trophée des Champions sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

