OM Mercato : un entraîneur de Ligue 1 disponible après avoir fait mal à Marseille et Habib Beye

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le marché des entraîneurs s’anime déjà en Ligue 1. Et une information pourrait bien faire réagir du côté de l’Olympique de Marseille : Carles Martinez Novell est désormais libre.

Un nom qui n’est pas anodin pour les supporters marseillais… puisqu’il a déjà fait très mal à l’OM cette saison.

Une séparation actée avec Toulouse

C’est désormais officiel : le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell vont se séparer à l’issue de la saison.

Après trois années à la tête de l’équipe professionnelle, dont une aventure européenne et 118 matchs dirigés, l’entraîneur espagnol tourne la page. Un profil jeune, avec une expérience déjà solide… et désormais disponible sur le marché.

Le coach qui a brisé un rêve marseillais

Et à Marseille, son nom ne laisse pas indifférent.

Car cette saison, Carles Martinez Novell a été l’homme qui a fait voler en éclats un objectif majeur fixé par Frank McCourt : remporter la Coupe de France.

Face à l’OM, Toulouse a arraché un match nul spectaculaire (2-2) au Vélodrome, avant de s’imposer aux tirs au but. Une élimination douloureuse pour Marseille… et pour Habib Beye, directement touché par cet échec.

Une option crédible pour l’OM ?

Alors forcément, la question se pose : Carles Martinez Novell peut-il devenir une option pour Marseille ?

Sur le papier, son profil divise. Ce n’est pas un “grand nom” du marché, et l’OM devrait logiquement viser des profils plus expérimentés pour lancer un nouveau projet.

Mais dans le football moderne, tout peut aller très vite.

Le jeu des chaises musicales peut tout changer

Chaque mercato d’entraîneurs réserve son lot de surprises.

Entre les opportunités de dernière minute, les négociations imprévues et les projets qui évoluent, un profil comme celui de Carles Martinez Novell pourrait rapidement gagner en crédibilité.

Un nom à surveiller

Sans être une piste prioritaire aujourd’hui, Carles Martinez Novell coche certaines cases : connaissance de la Ligue 1, capacité à créer des surprises, et surtout… un coach qui sait déjà comment faire tomber Marseille.

Parfois, dans le football, ce genre de détail peut peser lourd.

Et si l’OM devait rebattre les cartes cet été, son nom pourrait bien revenir plus vite que prévu.