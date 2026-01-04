À LA UNE DU 4 JAN 2026
OM Mercato : une piste estivale revient hanter les Phocéens, le PSG impliqué

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 09:10
💬 Commenter
Joel Ordonez à l'entraînement avec le Club Bruges.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’été dernier, les dirigeants de l’OM, Medhi Benatia et Pablo Longoria en tête, ont tenté, en vain, de recruter Joel Ordonez (Club Bruges). Qui pourrait finalement rejoindre Liverpool, adversaire de Marseille le 21 janvier.

Depuis quelques jours, les journalistes spécialisés dans les transferts annoncent des négociations entre Liverpool et le Club Bruges pour Joel Ordonez. Un nom qui parle aux supporters marseillais puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria ont fait tout leur possible pour recruter le défenseur central équatorien l’été dernier. Ils sont montés jusqu’à 30 M€ plus des bonus mais le club belge n’a rien cédé, malgré la pression de son joueur, qui a séché des matches pour tenter de forcer son départ à l’OM. De guerre lasse, Benatia et Longoria se sont tournés vers Nayef Aguerd (West Ham), ce dont ils n’ont pas eu à se plaindre.

Au Vélodrome le 21 janvier ?

En proie à de gros soucis défensifs depuis le début de la saison, Liverpool veut donc miser sur Ordonez dès le mois de janvier. Une façon de préparer la succession d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat en juin, qui refuse de prolonger et pourrait s’engager avec le PSG la saison prochaine. De toute façon, l’international français n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Et comme, à ses côtés, Virgil van Dijk commence à accuser son âge (34 ans), ça donne une urgence, côté Reds, à trouver un nouveau défenseur central de très haut niveau.

Là où la chose pourrait devenir vraiment frustrante pour l’OM, c’est que Liverpool sera au Vélodrome le 21 janvier pour l’avant-dernière journée du tour de Ligue de la C1. Il faudra espérer qu’Ordonez n’ait pas été transféré d’ici là et qu’il n’ait pas envie de montrer à Benatia et Longoria qu’ils auraient dû accéder aux demandes du Club Bruges le concernant…

