L’énième coup de sang du président du LOSC, Olivier Létang, à la mi-temps du match contre Rennes (0-2) lui vaut de sérieuses critiques, dont celles de Pierre Ménès.

Les Lillois ont débuté l’année de la pire des façons, hier, à la Decathlon Arena. Battus sur le terrain par Rennes (0-2), ils ont pété les plombs à tous les étages. Leurs ultras, dont le parcage était fermé, ont insulté la tribune de presse pendant 90 minutes, Bruno Genesio a voulu s’en prendre à l’arbitre, Eric Wattelier, coupable d’avoir expulsé Alexsandro dès la 13e minute, et Olivier Létang a fait du Létang en attendant l’homme en noir à la pause pour lui dire ses quatre vérités. « Vous savez, ce que vous avez fait, c’est une honte, un scandale », a lancé le multi-récidiviste, déjà sanctionné par l’UEFA cette saison pour un comportement déplacé envers un arbitre en Coupe d’Europe…

Va-t-il enfin être sanctionné lourdement ?

Dans sa vidéo des premiers matches de cette 17e journée, Pierre Ménès n’a pas manqué de revenir sur cet incident, rappelant que pour beaucoup moins que ça, le Marseillais Medhi Benatia avait écopé de trois mois de suspension la saison dernière : « A souligner le comportement d’Olivier Létang à la mi-temps du match, qui a hurlé sur l’arbitre. On rappellera que pour un doigt pointé, Medhi Benatia avait pris trois mois de suspension. On va attendre avec impatience de voir le sort que la commission de discipline va réserver au président du LOSC, sachant quand même qu’à l’évidence qu’Eric Wattelier ne devrait pas l’oublier dans son rapport du match ».

Elu président du collège Ligue 1 à la LFP début octobre, essentiellement parce qu’il est proche du vrai patron de l’instance, Nasser al-Khelaïfi, Olivier Létang est pour le moment toujours passé entre les gouttes. Notamment il y a quasiment un an quand il avait attrapé le bras du quatrième arbitre dans les arrêts de jeu d’un OM-Lille en Coupe de France suite à l’égalisation marseillaise. Benatia, lui, avait pris cher pour beaucoup moins que ça. A l’instar de Pierre Ménès, beaucoup de monde suivra avec attention l’étude du dossier Létang par la commission de discipline…