ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg, AS Monaco – Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine !

Par Laurent Hess - 3 Jan 2026, 20:50
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)
L’avenir de Gessime Yassine, dans le viseur de l’ASSE et de plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OM, le RCSA et le LOSC, ne fait désormais plus aucun doute…

Meilleur passeur de Ligue 2 et fraîchement sacré champion du monde U20, le Marocain Gessime Yassine  (Dunkerque) attise les convoitises. Si l’OM s’est déjà positionné, le LOSC et l’AS Saint-Étienne ont aussi été cités parmi les prétendants. Mais c’est vers l’AS Monaco que le jeune ailier se dirige. L’ASM a accéléré sur le dossier et celui-ci serait désormais bouclé. C’est ce qu’indique le compte ActuASM, qui croit savoir que Gessime Yassine restera à Dunkerque en prêt pour terminer cette saison.

Direction Monaco

L’explosion de Gessime Yassine est un cas d’école. Porté par un sacre historique lors de la Coupe du Monde U20 avec le Maroc, fort de 2 buts et 3 passes décisives durant la compétition, il a franchi une dimension. Ses prestations en Coupe, notamment face à Strasbourg et le printemps dernier contre le PSG, ont scellé sa réputation de joueur “taillé pour la lumière”. Face aux Alsaciens, il a été un cauchemar pour la défense de Ben Chilwell, multipliant les débordements et provoquant un penalty décisif.

Des prestations qui ont fait grimper sa cote

  • Champion du monde U20 avec le Maroc (2 buts, 3 passes décisives)
  • Meilleur passeur de Ligue 2 sur la première partie de saison
  • Matchs références contre le PSG et Strasbourg

Pour Dunkerque, l’affaire s’annonce implacable mais stratégique. Sous la houlette de Demba Ba, le club nordiste sait qu’il tient là un atout majeur capable de bouleverser son équilibre financier. Les montants évoqués tournent autour de 6 M€ — soit plus de la moitié du budget annuel —, une somme inespérée à ce stade pour une structure de L2. Qui devrait donc pouvoir encore compter sur son jeune ailier ces prochains mois.

