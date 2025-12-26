OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine

L’OM, tout comme le LOSC, commencerait à bouger pour recruter Gessime Yassine (Dunkerque).

Auteur d’une belle première partie de saison avec Dunkerque, Gessime Yassine est en train de confirmer tout son potentiel. Plusieurs clubs français (OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg, ASSE) et européens (Hoffenheim, Wolfsburg, Werder Brême) s’intéresseraient de près à l’ailier droit marocain. Comme nous l’avions récemment indiqué, la tendance est bien à un départ du champion du monde U20 cet hiver.

Réunion programmée entre Yassine et l’OM !

Et le dossier commencerait à s’accélérer. Selon les informations du média Tiempo, les représentants du joueur auraient rencontré cette semaine les dirigeants du LOSC. Un rendez-vous serait aussi prévu prochainement avec ceux de l’OM, qui pourrait faire de Gessime Yassine la doublure de Mason Greenwood. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Dunkerque, le natif de Salon-de-Provence pourrait partir pour un montant compris entre 6 et 10 millions d’euros.