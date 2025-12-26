À LA UNE DU 26 DéC 2025
[12:45]OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille
[12:12]RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature
[11:39]Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE
[11:07]ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !
[10:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 10:40
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)

L’OM, tout comme le LOSC, commencerait à bouger pour recruter Gessime Yassine (Dunkerque).

Auteur d’une belle première partie de saison avec Dunkerque, Gessime Yassine est en train de confirmer tout son potentiel. Plusieurs clubs français (OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg, ASSE) et européens (Hoffenheim, Wolfsburg, Werder Brême) s’intéresseraient de près à l’ailier droit marocain. Comme nous l’avions récemment indiqué, la tendance est bien à un départ du champion du monde U20 cet hiver.

Réunion programmée entre Yassine et l’OM !

Et le dossier commencerait à s’accélérer. Selon les informations du média Tiempo, les représentants du joueur auraient rencontré cette semaine les dirigeants du LOSC. Un rendez-vous serait aussi prévu prochainement avec ceux de l’OM, qui pourrait faire de Gessime Yassine la doublure de Mason Greenwood. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Dunkerque, le natif de Salon-de-Provence pourrait partir pour un montant compris entre 6 et 10 millions d’euros.

