À LA UNE DU 3 JAN 2026
[23:24]Le Mans – ASSE : un Vert se satisfait du nul, un autre un peu moins
[23:23]Espanyol – FC Barcelone (0-2) : le Barça remporte son derby, le Real Madrid sous pression
[23:14]LOSC – Stade Rennais (0-2) : Létang a pété un plomb, soirée cauchemardesque pour les Dogues
[23:07]CAN 2025 : le Mali élimine la Tunisie, le RC Lens devra encore attendre Sangaré et Haidara
[22:56]ASSE : Stassin encore muet au Mans, Horneland brise le silence
[22:22]OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?
[21:51]Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
[21:48]OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits
[21:22]OM : gros coup dur de dernière minute pour De Zerbi, le FC Nantes peut jubiler
[21:12]ASSE : un message coup de poing et une belle pensée pour Gasset dans le parcage au Mans
LOSC – Stade Rennais (0-2) : Létang a pété un plomb, soirée cauchemardesque pour les Dogues

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 23:14
💬 Commenter
Sur la pelouse du LOSC, douze minutes ont suffi pour faire basculer la soirée : Rennes s’impose 2-0 face à un candidat direct à l’Europe, raflant trois points qui pourraient compter cher dans la course au podium. Ce succès, forgé face à des Lillois rapidement en infériorité numérique, propulse les Bretons à hauteur de Lyon au classement et redonne un élan spectaculaire à leur dynamique en Ligue 1.

Un match capital dans la lutte pour l’Europe

Le stade Pierre-Mauroy était prêt pour un duel au sommet ce samedi. D’un côté, Lille tentait de ne pas décrocher dans une course effrénée pour les places européennes, de l’autre, un Stade Rennais souffle en pleine forme, déjà auréolé de 16 points collectés en 7 matchs récents. La tension était palpable dès le coup d’envoi, chaque occasion et chaque duel pouvant s’avérer décisifs dans une fin de saison où chaque point comptera.

L’expulsion d’Alexsandro, Létang a pété un plomb

Le scénario a changé dès la 13e minute. Sur une accélération de Breel Embolo, Alexsandro – pilier défensif brésilien du LOSC – se rend coupable d’une faute en position de dernier défenseur et se voit logiquement exclu. Un coup du sort qui a parfaitement illustré la cruauté de certains grands rendez-vous : privé de son leader derrière, Lille a tout de même relevé la tête mais semblait inévitablement fragilisé. Le président Olivier Létang a d’ailleurs pété un plomb contre l’arbitre Eric Wattelier : «vous savez ce que vous avez fait ! C’est une honte ! C’est un scandale ! Vous n’êtes même pas capable de parler calmement !».

Rennes accélère et assomme Lille dès la reprise

Au retour des vestiaires, la pression rennaise devient irrésistible. Dès la 49e minute, un centre magistral déposé par Brassier trouve la tête de Frankowski, ancien Lensois, qui ne s’est pas gêné pour célébrer comme il se devrait. Emporté par son élan, le Stade Rennais double la mise sept minutes plus tard : servi côté droit, Merlin profite d’un contrôle orienté d’Embolo pour enchaîner un tir croisé imparable. Les supporters visiteurs explosent, Rennes affiche sa maîtrise à tous les étages.

Conséquences au classement : la bataille pour le podium relancée

Avec cette victoire, Rennes revient à hauteur de Lyon et se rapproche à deux petits points du LOSC et de Marseille. Voilà de quoi réchauffer la lutte pour les places qualificatives à l’Europe, surtout alors que le calendrier se densifie pour tous les acteurs concernés. Pour Lille, cette défaite à domicile est un vrai coup dur, presque un avertissement avant une phase retour qui s’annonce électrique.

Les faits marquants à retenir

Le fait du match restera sans conteste cette expulsion d’Alexsandro, défenseur brésilien du LOSC, rare titulaire cette saison mais dont la valeur n’a fait que progresser depuis son arrivée. Les Dogues, malgré leur courage et plusieurs situations avant la pause, n’ont jamais vraiment pu renverser la tendance face à une équipe rennaise solide et inspirée.

LOSCStade Rennais

