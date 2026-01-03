À LA UNE DU 4 JAN 2026
OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 22:22
💬 Commenter
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avec son président, Pablo Longoria.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’Olympique de Marseille serait passé à la vitesse supérieure pour le dossier Oscar Mingueza, piste déjà évoquée sur notre site il y a plusieurs semaines. Avec un contrat longue durée sur la table, le club phocéen espère s’offrir la polyvalence du défenseur espagnol dès ce mercato hivernal. Un renfort stratégique alors que la concurrence européenne s’intensifie et que la stabilité défensive est au cœur des priorités.

Un contrat longue durée à l’étude pour Mingueza

Les négociations entre l’OM et Mingueza prendraient de l’ampleur, selon Ekrem Konur. Un engagement jusqu’en 2030 se dessine, accompagné d’un salaire plutôt attractif, signe de la confiance accordée par les dirigeants marseillais. Avec son contrat au Celta Vigo expirant dans six mois, cette fenêtre de tir apparaît idéale pour convaincre le joueur de rejoindre la Canebière avant que la course ne s’accélère davantage.

Pourquoi Marseille cible Mingueza ?

Âgé de 26 ans et formé au FC Barcelone, Oscar Mingueza s’est illustré en Liga par sa faculté à s’adapter à différents postes. Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que sur le couloir droit, il affiche une expérience solide malgré son jeune âge, comme en attestent ses 20 apparitions cette saison, pour un but et trois passes décisives.

  • 1,84 m pour 26 ans : gabarit moderne et intensité physique
  • Expérience à haut niveau avec le Barça et le Celta
  • Polyvalence défensive précieuse
  • Déjà international espagnol (4 sélections)

Forte concurrence européenne sur le dossier

L’intérêt de Marseille pour Mingueza s’inscrit dans un contexte particulièrement concurrentiel. Plusieurs clubs de Premier League et de Liga s’activent pour s’attacher les services de ce défenseur au potentiel affirmé. Parmi eux : Aston Villa, West Ham, Newcastle, l’Atalanta, l’AC Milan et Como. La course pourrait donc s’accélérer au fil des semaines, chaque prétendant cherchant à boucler l’opération avant la clôture du marché hivernal.

Un enjeu stratégique pour la défense de l’OM

L’arrivée possible de Mingueza irait bien au-delà du simple renfort. Avec sa jeunesse et son intelligence de jeu, il représenterait un pari sur la durée pour combler les manques récurrents observés dans le secteur défensif marseillais ces derniers mois, même si beaucoup de joueurs ont déjà été recrutés à ce poste l’été dernier (Pavard, Medina, Egan-Riley).

Prochaines étapes du mercato : à quoi s’attendre ?

Alors que l’hiver approche, les dirigeants olympiens vont devoir finaliser les négociations pour ne pas être devancés par la concurrence. Si l’accord venait à aboutir, il pourrait donc redessiner la ligne arrière marseillaise.

