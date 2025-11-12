Libre en 2026, Oscar Mingueza (Celta Vigo, 26 ans) continue d’attirer les regards en Europe. L’OM reste sur le coup, mais la bataille s’annonce rude face à Leipzig, Newcastle, Aston Villa et West Ham.

L’OM garde un œil attentif sur Oscar Mingueza. L’information est signée Mundo Deportivo. Le défenseur espagnol, dont le contrat au Celia Vigo se termine en 2026, faisait déjà partie de la liste des recrues suivies cet été pour renforcer l’arrière garde de Roberto De Zerbi.

L’OM face à une forte concurrence

Mais la concurrence est loin d’être négligeable. Leipzig, Newcastle, Aston Villa et West Ham suivent également le profil de l’ancien latéral droit du FC Barcelone et pourraient jouer un rôle déterminant dans la course à sa signature. Chaque club va devoir jouer ses cartes pour séduire le défenseur, tant sur le plan sportif que financier.

Murillo éjecté par Mingueza ?

Pour l’OM, Mingueza représente un pari stratégique : jeune, expérimenté à un bon niveau européen et capable de s’adapter à différentes positions en défense. Pour l’insider marseillais Marwan Belkacem, il serait une bonne pioche aux étriment d’Amie Murillo cet hiver : « Oui, je suis tout à fait ouvert à sa venue et à une vente de Murillo dans le même temps. »